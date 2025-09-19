Darum wurde Silva Gonzalez' Penis im Sommerhaus gezeigt

Bei Das Sommerhaus der Stars wird es in der Jubiläumsstaffel besonders freizügig: Silva Gonzalez (46) sorgte beim Start der neuen Staffel für Schlagzeilen, indem er sich vollständig nackt im TV präsentierte. Das ist insofern bemerkenswert, da RTL normalerweise intime Körperstellen verpixelt. Doch diesmal entschied der Jugendschutz, dass Silvas Auftritt unproblematisch sei und keineswegs sexualisiert wirkte. Zuschauer konnten die Szene somit ungefiltert verfolgen und bekommen bei dieser Ausgabe des Formats mehr Einblicke als je zuvor.

Diese Entscheidung wurde intensiv geprüft, da die erste Folge am 16. und 17. September zur besten Sendezeit um 20.30 Uhr ausgestrahlt wurde und strenge Jugendschutzrichtlinien einzuhalten sind. Der unverpixelte Auftritt von Silva, aber auch nackte Hintern anderer Mitbewohner im Sommerhaus, hätten laut Einschätzung des Jugendschutzes keinen verstörenden oder jugendgefährdenden Charakter gehabt. Schon die erste Folge, die vorab auf RTL+ verfügbar war, sorgte für zahlreiche Reaktionen in den sozialen Medien. Zuschauer zeigten sich gleichermaßen erstaunt und amüsiert über die ungefilterten Bilder.

In einem Interview mit dem Berliner Kurier hatte Silva ganz offen zugegeben, dass sein Nacktauftritt von Anfang an geplant war, um Aufmerksamkeit zu erregen. "Ich wusste, wenn ich die Nacktkarte spiele, wird das polarisieren", erklärte der Musiker. Die Realityshow sei für ihn genau der richtige Ort gewesen, um zu provozieren und sich ins Gespräch zu bringen. Negative Reaktionen aus dem Netz beeindruckten ihn dabei wenig. "Wenn die Leute über mich reden und lästern, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht", betonte die TV-Bekanntheit.

RTL Musiker Silva Gonzalez in "Das Sommerhaus der Stars"