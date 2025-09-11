Roland Trettl und Miriam Höller feiern ihr Red-Carpet-Debüt

Beim gestrigen Deutschen Fernsehpreis 2025 war es endlich so weit: Roland Trettl (54) und Miriam Höller (38) zeigten sich erstmalig gemeinsam auf dem roten Teppich. Der bekannte TV-Gastgeber und die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin posierten Arm in Arm vor den Fotografen und strahlten dabei überglücklich in die Kameras. Während Roland in einem klassischen schwarzen Anzug mit schlichtem Schnitt Eleganz bewies, funkelte Miriam in einer atemberaubenden Abendrobe. Ihr weiß-silbernes Kleid mit Glitzer und hohem Kragen wurde durch glitzernde Ohrringe ergänzt, die perfekt dazu passten.

Schon seit Anfang des Jahres sind die beiden ein Thema in der Öffentlichkeit, nachdem Roland die Beziehung zu Miriam offiziell machte. Seitdem bezaubern sie ihre Fans mit ihrer Harmonie und wirken sichtlich unzertrennlich. Die letzten Monate scheinen die beiden genutzt zu haben, um ihre Partnerschaft weiter zu festigen und stärker in den Fokus zu rücken. "Wir sind glücklich", schwärmte der 54-Jährige an diesem Abend gegenüber spot on news und fügte hinzu: "Wenn es so bleibt, ist alles gut. Der Plan ist, in der Gegenwart zu leben und nicht zu weit nach vorne zu blicken und den Moment zu genießen."

Für Miriam symbolisiert diese Beziehung offenbar einen neuen Lebensabschnitt. Nach schwierigen Zeiten und bewegenden Erfahrungen empfand sie lange keine Hoffnung mehr auf eine neue Liebe. Doch mit Roland scheint sie nicht nur einen Partner, sondern auch emotionalen Halt gefunden zu haben. Während Roland durch seine bodenständige Art und seine kulinarische Karriere bekannt ist, hat sich Miriam mit ihrer Ausstrahlung und Stärke als Moderatorin, Stuntfrau und Autorin einen Namen gemacht. Gemeinsam verkörpern sie nun eine Symbiose aus Erfolg, Liebe und Lebensfreude, die auf dem roten Teppich deutlich spürbar wurde.

Imago Roland Trettl und Miriam Höller beim Deutschen Fernsehpreis 2025

ActionPress Roland Trettl, Gastgeber bei "First Dates – Ein Tisch für zwei"

ActionPress Miriam Höller, Model