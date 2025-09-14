So macht Roland Trettl Freundin Miriam Höller überglücklich

Roland Trettl (54) und Miriam Höller (38) haben beim Deutschen Fernsehpreis ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt als Paar absolviert. Zum ersten Mal zeigte sich der bekannte TV-Koch, der in der Show "First Dates" Singles zusammenbringt, mit seiner neuen Partnerin auf dem roten Teppich und machte damit ihre Beziehung öffentlich. Im Blitzlichtgewitter strahlten sie überglücklich und wirkten super verliebt. Für Roland, der nach einer schwierigen Phase in seinem Liebesleben kaum noch an eine neue Beziehung glaubte, scheint mit Miriam ein neues Kapitel begonnen zu haben. In einem Interview bei der Veranstaltung verriet er, was ihre Liebe so besonders macht.

Im Interview mit RTL ließen die beiden am Rande der Veranstaltung tief blicken. Miriam betonte, wie schön es sei, ihren Partner bei diesem besonderen Anlass an ihrer Seite zu haben. Roland erklärte stattdessen sein Rezept für das Beziehungsgeheimnis: "Der Frau immer gute Dinge kochen, neugierig bleiben, einen Blick in die Zukunft haben, aber in der Gegenwart leben." Wichtige Faktoren für ihr gemeinsames Glück seien zudem Offenheit, gegenseitiger Respekt für die Vergangenheit und das füreinander Dasein in schwierigen Zeiten, verriet der TV-Koch. Trotz einer bewegten Vergangenheit scheinen die beiden durch diese Grundsätze eng verbunden.

Miriam hat in ihrem Leben bereits einige Höhen und Tiefen erlebt. Nach einem tragischen Unfall 2016 musste sie ihre Karriere als Stuntfrau aufgeben und kurze Zeit später den Tod ihres Verlobten verkraften, der bei einem Helikopterabsturz ums Leben kam. Doch auch in den dunkelsten Momenten fand sie stets Kraft, weiterzugehen. Die ehemalige Stuntfrau ist nicht nur für ihre Stärke bekannt, sondern auch für ihre Ausstrahlung und Eleganz. In einer weiß-silbernen Abendrobe an der Seite von Roland bewies sie einmal mehr, dass auch sie für den Neuanfang bereit ist.

Imago Roland Trettl und Miriam Höller beim Deutschen Fernsehpreis 2025

Instagram / roland_trettl Miriam Höller und Roland Trettl

ActionPress Miriam Höller, Model

