Jochen Horst verrät: Darum spricht er im Sommerhaus Englisch

Jochen Horst (64) sorgt bei Das Sommerhaus der Stars aktuell für Gesprächsstoff – und das nicht nur wegen seiner sympathischen Art. Immer wieder wechselt der Schauspieler im Gespräch ins Englische, was bei den Zuschauern Verwunderung auslöst. In einem TikTok-Video äußerte sich Jochen jetzt zu den zahlreichen Kommentaren zu seinem Sprachen-Mix. "Wir haben sehr international gelebt und leben auch jetzt nicht in Deutschland", erklärte er und ergänzte, dass dies einfach ihrem Lebensstil entspreche. Das Englische sei für ihn mittlerweile eine Gewohnheit, die er sich in verschiedenen Lebensstationen angeeignet habe.

Mit "wir" meint Jochen nicht nur sich selbst, sondern auch seine Ehefrau Tina Horst, die ebenfalls im Sommerhaus mit von der Partie ist. Das Paar hat in vielen Ländern gelebt und dabei Einflüsse aus verschiedenen Kulturen und Sprachen aufgenommen. "Manchmal tut es ganz gut, auch eine andere Sprache zu lernen", bemerkte der TV-Star weiter und zeigte sich wenig beeindruckt von den kritischen Stimmen. Ihm sei wichtig, dass man das Ganze nicht zu ernst nehme, sondern mit Neugier und Offenheit betrachte. Seine Botschaft an die Fans: "Habt Spaß!"

Jochen und Tina sind bekannt dafür, ihr Leben auf ihre ganz eigene Weise zu gestalten. Dieser unabhängige Lebensstil spiegelt sich auch in anderen Aspekten ihres Alltags wider. In der Vergangenheit hatte Tina gegenüber RTL verraten, dass das Paar in den Niederlanden zusammen mit einer weiteren Person in einer großzügigen Wohnung lebte. Die ungewöhnliche Wohnsituation ergab sich seinerzeit aus rein praktischen Gründen, passte aber offenbar gut zu ihrer unkonventionellen Lebensart. Diese Offenheit und Flexibilität ziehen sich wie ein roter Faden durch das Leben des Schauspielers und seiner Frau – sei es in familiären oder sprachlichen Belangen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Tina und Jochen Horst, Sommerhaus-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Jochen Horst und seine Ehefrau Tina, Mai 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / PIC ONE Jochen und Tina Horst, Mai 2025