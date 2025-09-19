ProSieben enttäuscht: "HeidiFest" floppt bei Zuschauern

ProSieben musste am Donnerstagabend eine herbe Enttäuschung verkraften, als ihre neue Show "HeidiFest" wenig Begeisterung bei den Zuschauern auslöste. Unter der Moderation von Heidi Klum (52) sollte eine Art Oktoberfest in die Wohnzimmer gebracht werden, doch nur etwa 760.000 Zuschauer wollten sich laut DWDL.de darauf einlassen. Besonders düster fiel die Bilanz in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen aus – hier kam die Sendung auf lediglich 5,9 Prozent Marktanteil. Auch der Vorlauf mit einem einstündigen "Countdown" zum Event blieb mit gerade einmal 140.000 Zuschauern und 4,5 Prozent Marktanteil weit hinter den Erwartungen zurück.

Neben bayerischer Tracht und Dirndl hatte die Sendung eine nostalgische Komponente: Volkstümliche Legenden wie Marianne & Michael sowie Jürgen Drews (80), der erst kürzlich seinen Bühnenabschied gefeiert hatte, sollten das Publikum in Stimmung bringen. Doch trotz dieser besonderen Gäste gelang es nicht, einen Nerv zu treffen. Währenddessen fielen auch die Quoten für das Abendprogramm des Senders insgesamt enttäuschend aus, beispielsweise konnte das im Anschluss gezeigte "Comedy Allstars" nur noch mickrige 4,2 Prozent Marktanteil erzielen. Im Vergleich dazu schnitten Wettbewerbsformate wie "Das 1%-Quiz" auf Sat.1 deutlich besser ab.

Für Heidi selbst lief das Fest aber allem Anschein nach weitaus besser. Die Modelmama glänzte beim "HeidiFest" in einem Hingucker-Look aus einem knallroten Dirndl, einer weißen, Dekolleté-betonenden Bluse, dazu passenden roten Heels und einem blumigen Haarreif. Stets an ihrer Seite war Ehegatte Tom Kaulitz (36), der sich anlässlich des gemeinsamen Auftritts in einem zu Heidis Look passendem knallroten Gilet präsentierte. Auch der Rest der Klum-Kaulitz-Familie war anwesend.

Getty Images Heidi Klum beim "HeidiFest" in München

Getty Images Ramona und Jürgen Drews beim "HeidiFest", September 2025

IMAGO / BREUEL-BILD Tom Kaulitz und Heidi Klum im September 2025 in München