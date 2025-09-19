Royals
Umut Tekin tritt bei Ultimate Hype gegen diesen TV-Star an

- Mary-Lou Künzel
Lesezeit: 1 min

Und der nächste The Ultimate Hype-Fight steht fest: Umut Tekin (28) und Mou Naksh werden am 4. Oktober in Oberhausen in einem Slapfight gegeneinander antreten. "Es ist offiziell: Umut und Mou werden gegeneinander antreten! Ein Kampf, mit dem niemand gerechnet hat", heißt es auf der offiziellen Instagram-Seite des Kampfsport-Events. RTL+ überträgt die Kämpfe live – für diejenigen, die das Spektakel gemütlich von der Couch aus genießen wollen.

Fans und Reality-TV-Kollegen scheinen von der neuen Kombi angetan zu sein. In der Kommentarspalte des Beitrags sammeln sich unzählige begeisterte Kommentare. Während beispielsweise Temptation Island-Bekanntheit Marie oder Love Island-Star Dijana Cvijetic (31) erfreute Emojis kommentieren, bringt unter anderem Walentina Doronina (25) ihre Freude wörtlich zum Ausdruck. "Haha, geil!", freut sich die Reality-TV-Berühmtheit.

Walentina fiebert "The Ultimate Hype" sicherlich auch schon aufgeregt entgegen – aber nicht etwa wegen des bevorstehenden Kampfes von Umut und Mou. Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin steigt Anfang Oktober selbst in den Ring. Sie kämpft gegen ihre Rivalin Christin Okpara (29). Und die Vorbereitungen für den Kampf nimmt Walentina richtig ernst. "Ich trainiere wie eine Maschine – zweimal am Tag, sechs Tage die Woche", verriet sie im Interview mit Promiflash.

Wem drückt ihr die Daumen: Umut oder Mou?
