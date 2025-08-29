Diesen Film von sich findet Arnold Schwarzenegger peinlich

Arnold Schwarzenegger (78) hat rückblickend wenig schmeichelhafte Worte für seinen allerersten Spielfilm übrig. Der Action-Star bezeichnet "Herkules in New York", einen Low-Budget-Film aus dem Jahr 1969, als "richtig dumm". Besonders absurd findet Arnold eine Szene, in der er im Central Park mit einem "Bären" ringt, der offensichtlich nur ein Mann in einem Kostüm ist. Er erklärte, dass er den Film Jahre später noch einmal ansah, weil seine Kinder ihn anschauen wollten. "Ich musste es mir einfach ansehen, weil es so lächerlich war", gab der Schauspieler bereits 2017 in einem Interview mit Business Insider zu.

Mit einem Budget von umgerechnet nur 256.476 Euro wurde der Film zu einem Trash-Klassiker, der von vielen belächelt wird – auch von Arnold selbst. Obwohl dieser erste Schritt in die Welt des Films für ihn keine künstlerische Glanzleistung war, war es der Beginn einer langen Reise. Es dauerte mehr als ein Jahrzehnt, bis er sich mit "Conan der Barbar" 1982 einen Namen in Hollywood machte und endgültig seinen Durchbruch als Actionheld feierte. Von den 80ern bis hinein in die 90er war Arnold ein Garant für Kassenschlager, bevor er sich zwischendurch auf seine Karriere als Politiker konzentrierte und zum Gouverneur von Kalifornien gewählt wurde.

Vor Kurzem sorgte Arnold bereits mit einer ehrlichen Einschätzung für Schlagzeilen. In der Talkshow "Watch What Happens Live" wurde er gefragt, welchen Film aus der "Terminator"-Reihe er für den schwächsten halte. Der Darsteller zögerte nicht lange und antwortete: "Ich würde sagen, dass der vierte Teil der schlechteste war, weil ich damals Gouverneur von Kalifornien war und nicht im Film mitgespielt habe. Wie kann man einen 'Terminator'-Film machen, ohne mich?" Damit ließ der Star keinen Zweifel daran, wie wichtig er sich selbst für das Kult-Franchise sieht. Besonders kritisch bewertete Arnold die Tatsache, dass er nur als digitales Abbild kurz zu sehen war.

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Juni 2025

IMAGO / United Archives Arnold Schwarzenegger in "Herkules in New York"

United Archives GmbH/ Action Press Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2 – Tag der Abrechnung"