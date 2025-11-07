Cardi B hat ihre Haare seit mehreren Monaten nicht gewaschen

Cardi B (33) sorgt erneut für Aufsehen, diesmal mit einem ungewöhnlichen Hygiene-Geständnis. In einem Instagram-Livestream offenbarte die Rapperin, dass sie ihre Haare seit mehreren Monaten nicht gewaschen habe. "Es könnten zwei oder drei Monate sein, ich weiß es nicht genau", sagte sie und fügte humorvoll hinzu, dass ihre Kopfhaut vermutlich von "Kakerlakeneiern und Mückeneiern" bedeckt sei. In gewohnt derber Manier erklärte sie ihren Fans weiter, dass sie ihre Haare bald waschen und flechten wolle. Der Livestream verbreitete sich schnell, wurde jedoch von einigen Fans kritisch aufgenommen. Unter dem X-Clip sammelten sich zahllose Reaktionen, von Belustigung bis Ekel. Kommentare wie "Stellt euch den Geruch vor" oder "Ich muss mich übergeben" machten die Runde.

Zugleich deuteten Beobachter an, dass der Ausschnitt vor allem in der Community von Nicki Minaj (42) geteilt wurde – beide Stars sind seit Jahren Rivalinnen. Dass der Moment ohne Perücke stattfand, machte den Einblick für Fans besonders. In dem Livestream erklärte sie: "Ich muss meine Kopfhaut einölen, weil ich morgen meine echten Haare stylen werde", so Cardi B auf Instagram. Abseits solcher Social-Media-Momente sucht die Rapperin privat wie beruflich gern die direkte Linie zu ihrem Publikum – ob mit ungeschönten Küchen-Storys im Bademantel oder mit pointierten Antworten auf neugierige Fragen zu Liebe, Familie und Zukunft.

Und da steht aktuell einiges an. Neben der Vorbereitung auf ihre geplante Promotion-Tour für ihr neues Album freut sie sich auf die Geburt ihres vierten Kindes. Die Rapperin teilte kürzlich mit, dass es ihr erstes Kind mit ihrem Partner Stefon Diggs sein wird. Ob Karriere oder Familienleben, Cardi bleibt dafür bekannt, ohne Filter und mit einer Portion Humor über die Höhen und Tiefen des Lebens zu sprechen – ein Markenzeichen, das ihre Fans seit Jahren an ihr lieben.

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Nicki Minaj und Cardi B

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025