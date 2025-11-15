Kurz nach Geburt: Cardi B zeigt sich bei Event in New York

Cardi B (33) hat es wieder einmal geschafft, ihre Fans ins Staunen zu versetzen. Nur wenige Stunden, nachdem die Rapperin im Netz die Geburt ihres vierten Kindes bekannt gegeben hatte, erschien sie strahlend auf dem roten Teppich. Anlass war die Eröffnung eines Fachgeschäfts für Kinderwagen in New York City. Mit einem beeindruckenden Outfit zog der Star alle Blicke auf sich: Sie trug eine schwarze Jacke mit Korsett-Details und auffälligen Cut-outs, die ihre Taille betonten. Dazu kombinierte sie kniehohe Stiefel und einen auffälligen Kopfschmuck.

Vor Ort führte die "I Like It"-Interpretin ein Interview mit Highsnobiety, in dem sie einige Details zu ihrem neuesten Familienmitglied verkündete: "Es ist ein Junge. Ich verrate den Namen noch nicht, aber er ist süß." Sie freue sich, wieder aus dem Haus zu kommen, denn direkt nach der Geburt, die Berichten zufolge etwa eine Woche her sein soll, musste sie es erst einmal langsam angehen lassen. "Mir geht es besser. Ich musste mich eine Weile schonen – das Baby war schwer!", erklärte Cardi mit einem Lachen.

Das vierte Kind der Grammy-Gewinnerin ist ihr erstes mit Stefon Diggs. Davor führte sie eine jahrelange On-off-Beziehung mit dem Migos-Star Offset (33), mit dem sie drei gemeinsame Sprösslinge hat. Doch die Ehe wurde von vielen Affären überschattet. Erst kürzlich gab der Rapper dies im Podcast "Baby, This Is Keke Palmer" selbst zu. "Ich hätte sie viel mehr respektieren sollen. [...] Ich habe als Mann schlechte Entscheidungen getroffen, zum Beispiel, dass ich fremdgegangen bin", offenbarte er im Gespräch mit der Schauspielerin.

Instagram / iamcardib Cardi B, November 2025

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave, September 2022