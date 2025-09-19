Cardi B wünscht sich bessere Beziehung zu Offset für Kinder

Cardi B (32) hat sich in einem Interview mit Gayle King (70) laut TMZ offen über ihr Verhältnis zu ihrem Ex-Partner Offset (33) geäußert. Die beiden Rapper, die gemeinsam Eltern der Kinder Kulture, Wave und Blossom sind, pflegen aktuell keinerlei Kontakt, wie die Musikerin preisgab. Cardi betonte, dass sie keine Abneigung gegen Offset hege, sich jedoch wünsche, dass er sich zum Wohle der Kinder als Mensch verbessere. "Ich wünsche mir einfach, dass er ein besserer Mensch ist. Aber es ist, wie es ist. Sei ein besserer Mensch für die Kinder", sagte die Grammy-Gewinnerin.

Trotz der Funkstille hofft Cardi darauf, dass sie und der Migos-Rapper eines Tages zu einer funktionierenden Co-Elternschaft finden können. Ihrer Aussage nach liegt der aktuelle Stillstand an Offsets Verhalten, das nicht mit seinen Worten übereinstimme. Sie sei zwar positiv gestimmt, dass sich in der Zukunft etwas ändern könnte, wisse jedoch nicht, was notwendig sei, um das Verhältnis zu verbessern. Diese Aussagen kamen nur wenige Tage nach Cardis Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft: Sie erwartet ein Kind mit dem NFL-Star Stefon Diggs, mit dem sie eine neue Beziehung eingegangen ist.

Für Cardi zeigt sich damit ein neuer, vielversprechender Lebensabschnitt, in dem sie ihre wachsende Familie mit Freude begrüßt, trotz der Spannungen mit Offset. Die Musikerin, die eine große Anhängerschaft durch ihre direkte und authentische Art gewonnen hat, hatte erst kürzlich bei neugierigen Fragen zu ihrer Schwangerschaft mit Humor und einem gewissen Trotz reagiert. Nun ist die Vorfreude auf das Baby unübersehbar. Für Cardi sind ihre Kinder das Wichtigste, wie sie in der Vergangenheit mehrfach betonte, was ihren Wunsch nach einer harmonischeren Co-Elternschaft mit Offset nur unterstreicht.

Getty Images Offset und Cardi B, Rapper

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Getty Images Offset und Cardi B, Ehepaar