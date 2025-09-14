So gut schlagen sich Anna-Marias Drillinge in der Vorschule

Anna-Maria Ferchichi (43) und ihr Ehemann Bushido (46) könnten nicht stolzer auf ihre Drillinge Amaya, Leonora und Naima sein. Seit Kurzem besuchen die drei Mädchen die Vorschule – und das in unterschiedlichen Klassen. Letzteres war eine bewusste Entscheidung des Paares, um die Kinder individuell zu fördern. Auf der jüngsten Bertelsmann-Party verrieten sie nun gegenüber Promiflash, wie die Drillinge diese Herausforderung meistern. "Die machen das ganz toll", schwärmte Anna-Maria. Bushido ergänzte begeistert: "So super. Tipptopp, rein in die Klasse. Gute Laune, nicht geweint. Wunderbar. Wir könnten es uns gar nicht besser vorstellen."

Diese positive Entwicklung habe sie besonders überrascht, wie die Influencerin und der Rapper erzählten. Da die Drillinge immer zusammen waren, hatten die Eltern die Sorge, dass die Trennung in der Schule schwierig werden könnte. Doch weit gefehlt: Bereits vom ersten Tag an hätten sie gezeigt, wie eigenständig und selbstbewusst sie sind. "Wir dachten, die sind so selbstbewusst, weil sie immer in einer Gruppe sind. Aber nein, die sind auch einzeln sehr selbstbewusst", erklärte Anna-Maria stolz. Für die Eltern ist dies eine Bestätigung, dass sie mit der Entscheidung, die Kinder in verschiedene Klassen zu schicken, alles richtig gemacht haben.

Auch abseits dieser familiären Themen scheinen Anna-Maria und Bushido ein Leben voller Pläne und neuer Projekte zu genießen. Derzeit ist ihre Wahlheimat Dubai ein fester Ankerpunkt für die achtköpfige Familie, doch das Paar liebäugelt zusätzlich mit einem Ferienhaus in Thailand. Besonders auf der Insel Koh Samui fühlen sie sich wohl und lassen sich dort regelmäßig nach passenden Objekten umsehen. Die Mischung aus ihren familiären Verpflichtungen und langfristigen Wohnträumen zeigt, wie gut die beiden ihre Rolle als vielbeschäftigte Eltern mit der Planung neuer Abenteuer kombinieren können.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Drillinge von Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub