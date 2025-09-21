Colin Farrells Sohn Henry strebt keine Schauspielkarriere an

Colin Farrells (49) jüngerer Sohn Henry, 15 Jahre alt, weicht lieber von der schauspielerischen Laufbahn seines berühmten Vaters ab und sucht seinen eigenen Weg im Leben. Der Schauspieler verriet bei der Premiere von "A Big Bold Beautiful Journey" in New York am vergangenen Montag, dass er nicht glaubt, dass Henry in seine Fußstapfen treten wird. "Ich weiß, dass er damit beschäftigt ist, herauszufinden, was seine eigenen Schritte sind, und das ist das Wichtigste", erklärte Colin laut dem Magazin People. Wenige Tage zuvor hatte ihn Henry bei der 77. Primetime Emmy-Verleihung begleitet, wo sie gemeinsam im Partnerlook in schwarzen Anzügen über den roten Teppich liefen. Für Colin war es ein besonderer Moment: "Es war großartig, den Abend mit ihm zu teilen."

Colin, der für seine Rolle in "The Penguin" als bester Hauptdarsteller nominiert war, erinnerte sich an den besonderen Abend mit spürbarer Freude. "Beide meiner Jungs gehen ihren eigenen Weg, aber so eine Nacht wie gestern mit ihnen zu teilen, ist einfach toll", sagte er im Gespräch mit Extra. Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Henry ihn zu einer glamourösen Veranstaltung begleitete. Bereits bei den Oscars im Jahr 2023 unterstützte der Teenager seinen Vater und strahlte mit ihm vor den Kameras. Auch damals zeigten sich die beiden in passenden schwarzen Outfits, mit einem breiten Lächeln und Arm in Arm.

Colin teilt zwei Söhne mit zwei verschiedenen Frauen: Henry aus der Beziehung mit Kollegin Alicja Bachleda-Curús und den 22-jährigen James, der langfristig in eine Betreuungseinrichtung gegeben werden soll, mit seiner Ex-Freundin Kim Bordenave. Während Colin oft als Bösewicht in Filmen überzeugt, ist er sich sicher, dass seine Kinder wenig Interesse an seiner Arbeit haben. Bereits 2022 scherzte er in der "The Ellen DeGeneres Show", dass seine Söhne der Schurkenrollen ein wenig überdrüssig seien. "Sie sind es leid, dass ich der Böse bin", erklärte er damals lachend. Doch ihre Bindung scheint das nicht zu trüben – die gemeinsamen öffentlichen Auftritte sprechen Bände über ihre Verbindung.

Anzeige Anzeige

Imago Colin Farrel mit seinem Sohn Henry, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Colin Ferrell, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Colin Farrell und sein Sohn Henry bei der Premiere von "The Penguin", September 2024