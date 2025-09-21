Diesen Beruf hat Reality-TV-Star Nikola Glumac gelernt

Nikola Glumac (29), der vielen als Reality-TV-Star aus Formaten wie Are You The One – Reality Stars in Love und Promis unter Palmen bekannt ist, hat überraschende Details über seine berufliche Vergangenheit preisgegeben. In einer Instagram-Story verrät der Verlobte von Kim Virginia Hartung (30), dass er vor seiner TV-Karriere eine Ausbildung als Hotelkaufmann abgeschlossen hat. "Ich hab schon immer gearbeitet, so wie jetzt, und damals auch 'ne Ausbildung gemacht. Hab im Hotel gearbeitet und die Ausbildung als Hotelkaufmann abgeschlossen. Aber nach dem Abschluss hat mich das gar nicht mehr interessiert", erinnert sich der Dubai-Auswanderer.

Bereits seit 2015 beschäftigt sich der Realitystar intensiv mit sozialen Medien. Doch erst drei Jahre später entschied sich Nikola, Social Media professionell anzugehen. Er begann, regelmäßig Inhalte zu erstellen, arbeitete nebenbei als Model und war in zahlreichen Musikvideos zu sehen. Mittlerweile ist das Produzieren von Content sein Hauptberuf, von dem er sagt, dass es ihn völlig begeistert. Derzeit widmet Nikola sich einem neuen beruflichen Projekt, das ihn erneut kreativ fordert. Er arbeitet daran, sich als Luxury Property Videograph einen Namen zu machen, und steckt gerade seine ganze Energie in einen aktuellen Auftrag.

Nikola ist nicht der einzige Reality-TV-Star, der in seiner Vergangenheit in einem Ausbildungsberuf tätig war. So verriet der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer Kevin Schäfer, dass er ausgebildeter Kaufmann im Einzelhandel ist. Realitystar Mike Cees (38) hingegen lernte den Beruf des Metzgers, bevor es ihn ins Fernsehen zog.

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Nikola Glumac, Reality-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Mike Cees im Juli 2022