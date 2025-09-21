Khai ist fünf: Gigi Hadid postet süße Mama-Tochter-Fotos

Vor fünf Jahren erblickte Gigi Hadids (30) Tochter Khai das Licht der Welt. Am 20. September 2020 bekam das Supermodel ihre "größte Liebe" und ihr "größtes Geschenk". Wie stolz sie und dankbar auf und für ihre Kleine ist, ist der 30-Jährigen auf den Bildern, die sie anlässlich Khais diesjährigem fünften Geburtstag in ihrer Instagram-Story veröffentlichte, anzusehen. Auf einem der Schnappschüsse trägt Gigi ein breites Lächeln auf den Lippen, während ihre Tochter in einem Cowgirl-Look vor ihr steht.

Auf einem weiteren Bild trägt die Schwester von Bella Hadid (28) ihre Kleine auf dem Arm, was Gigi mit einem feurigen Herz-Emoji kommentiert. Es wurde im Oktober 2023 aufgenommen, kurz nachdem Khai gerade drei Jahre alt geworden war. Und an die Schwangerschaft kann sich Gigi allem Anschein nach auch noch genau erinnern. Der Vollständigkeit halber teilte sie ein Foto in der Story, auf dem ihre Kleine noch in ihrem Bauch war. "Khai lädt", schrieb sie dazu.

Tochter Khai stammt aus Gigis Beziehung mit dem One Direction-Star Zayn Malik (32). Die zwei führten von 2015 bis 2021 eine On-off-Beziehung. Die Trennung rund ein Jahr nach der Geburt ihres gemeinsamen Nachwuchses war jedoch endgültig. Seitdem kümmert sich das Ex-Paar "mit viel Respekt füreinander" getrennt gemeinsam um Khais Erziehung. Hin und wieder teilt auch der Sänger ein paar Schnappschüsse mit seinen Fans von der Zeit mit seiner Tochter.

Instagram / gigihadid Gigi und Tochter Khai im Februar 2025

Instagram / gigihadid Gigi Hadid in ihrer 27. Woche

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai