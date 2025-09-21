Royals
Samira legt nach: Hat Serkan sie als Missgeburt beschimpft?
- Mia Lada-Klein
Lesezeit: 2 min

Bei Reality-TV-Paar Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (31) kriselt es gewaltig! Während Samira krank zu Hause die gemeinsame Verantwortung für ihre beiden Töchter trug, genoss Serkan offenbar ausgelassene Stunden auf dem Oktoberfest. In einer langen Instagram-Story kritisierte sie öffentlich, dass er sich kaum bei ihr gemeldet habe. Selbst Standorte von Freunden wie Rafi Rachek (35) konnten ihr Vertrauen nicht zurückbringen. Serkan verteidigte sich via Instagram, doch Samira betont, dass die Situation anders war, als er sie darstellt. Außerdem wirft sie ihm vor, sie im Verlauf des Streits schwer beleidigt zu haben.

Serkans Verteidigung ließ zunächst nicht lange auf sich warten. Er wies die Vorwürfe auf Instagram zunächst strikt zurück und bekam Unterstützung von Freunden wie Sam Dylan (34) und Rafi, die betonten, dass Serkan sich nichts habe zuschulden kommen lassen. Doch Samira lässt sich davon nicht überzeugen. In ihren neuen Instagram-Stories berichtete sie, dass Serkan sie während des Streits mit üblen Schimpfwörtern beleidigt habe, die sie zutiefst verletzten. "Wie er mich eben als M***Geburt und H*** bezeichnet hat, postet er natürlich nicht", schrieb sie und erklärte gleichzeitig, dass es ihr schwerfalle, das Geschehene einfach hinzunehmen.

Schon in der Vergangenheit führten Konflikte immer wieder zu Spannungen zwischen Serkan und Samira. Das Paar, das durch seine Teilnahme an Reality-TV-Formaten bekannt wurde, stand bereits öfter in der Kritik, private Streitereien in der Öffentlichkeit auszutragen. Zuletzt betonte Serkan noch seine Absicht, für ihre Beziehung zu kämpfen, doch offenbar ist er sich jetzt nicht mehr ganz sicher. Die Ereignisse der letzten Tage werfen die Frage auf, ob sie diesen Weg weiterhin gemeinsam gehen werden oder endgültig getrennte Wege einschlagen. Auch für die Fans bleibt das Schicksal der Yavuz-Familie weiter ungewiss.

Samira Yavuz, Influencerin
Instagram / samirayasminleila
Samira Yavuz, Influencerin
Rafi Rachek und Sam Dylan, September 2025
IMAGO / Future Image
Rafi Rachek und Sam Dylan, September 2025
Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024
Instagram / serkan_yavuz
Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024
