Wiesn-Drama mit Samira: Serkan Yavuz zieht Schlussstrich

Das erste Oktoberfest-Wochenende endete für Serkan Yavuz (32) in einer waschechten Auseinandersetzung mit seiner Ex und der Mutter seiner Kinder, Samira (31). In seiner Instagram-Story machte der Influencer das gesamte Drama öffentlich und postete sogar Screenshots von den Nachrichten, die Samira ihm schickte. Deutlich herauszulesen ist, dass die zweifache Mama wütend und enttäuscht war, weil sie Serkan nicht erreichen konnte – sie schimpfte heftig gegen ihn. Schon zuvor machte sie ihrer Enttäuschung öffentlich Luft. Diese Auseinandersetzung ist für Serkan jetzt offenbar der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. "Ich weiß, was sie damit bezwecken wollte und das ist für mich das Allerschlimmste gerade... Aber damit ist jetzt klar: Dieses Kapitel Samira-Serkan ist ein für alle Mal vorbei", zieht er einen drastischen Schlussstrich – und das, obwohl er eigentlich um Samira kämpfen wollte.

Durch den öffentlichen Streit mit Samira traf Serkan nämlich auch wieder eine Hasswelle der Follower, wie er ebenfalls in seiner Story berichtet. "Egal, wie ich es mache, es wird so gedreht, wie es für die Leute passt. Ich will es nicht so dastehen lassen, dass ich was gemacht habe, was nie stattgefunden hat und muss mich irgendwie äußern, weil Samira selber was breittritt", meint er. Noch auf der Heimfahrt habe er mit seiner Ex telefoniert, weshalb er umso schockierter sei, dass Samira den Streit weiter öffentlich austrage: "Ich hasse das, ich wollte das doch gar nicht! Ich will einfach nur nicht den ganzen Tag und wieder über Wochen durch den Kakao gezogen werden für nichts. Ich werde seit heute Morgen wieder nonstop beleidigt und das Allerschlimmste, dass wieder meine Vaterrolle infrage gestellt wird. Ich könnte heute wieder kotzen."

Zuvor hatte Samira Serkans Verhalten im Netz unter anderem als "bodenlos" bezeichnet. Sie ärgerte sich aber nicht nur darüber, dass sie sich um die beiden Töchter kümmere, während Serkan auf der Wiesn feierte, und sie ihn nicht einmal erreichen konnte. Wie sie ihrer Community erklärte, habe sie auch die Nachricht erreicht, dass der 32-Jährige in weiblicher Begleitung sei. "Der krönende Abschluss war dann der: Serkan hat im Rausch vergessen, dass ich seinen Standort habe. Er ist dann wohl ins Hotel gefahren – wo eine Blondine wohl auch war. Mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen. Da zähle ich eins und eins zusammen."

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Serkan Yavuz, April 2024

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im August 2023