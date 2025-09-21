Samiras wütende Ansage: Serkan Yavuz meldet sich im Netz

Es gibt erneuten Zoff bei Serkan (32) und Samira Yavuz (31). Während Samira krank zu Hause lag und sich um die gemeinsamen Töchter kümmerte, verbrachte ihr Noch-Ehemann einen ausgelassenen Abend auf dem Münchner Oktoberfest. In ihrer Instagram-Story machte Samira ihrer Enttäuschung Luft: Sie bezeichnete die Situation als "bodenlos" und betonte, diese nicht länger so hinnehmen zu können. Besonders störte sie sich daran, dass er immer wieder Besserung verspreche, diese jedoch nicht einhalte, sobald Alkohol ins Spiel komme. Nun meldet sich der einstige Bachelorette-Teilnehmer zu Wort – bleibt jedoch knapp. "Es ist alles so maximal peinlich", schreibt er lediglich in seiner Story.

Umso mehr hatte Samira zu sagen. "Ach Gott, was für eine Nacht ich hatte. Es ist alles so bodenlos. Und es reicht auch langsam. Ständig 'Tut mir leid, ich war nicht ich, ich will kämpfen', kaum gibt’s zwei Tropfen Alkohol – direkt alles vergessen", schimpfte die Beauty & The Nerd-Bekanntheit. Sie schilderte, mehrfach versucht zu haben, ihren Ex zu erreichen, doch dieser reagierte nicht. Er schickte stattdessen eine andere Person vor, um ihr eine Sprachnachricht zu senden. "Sam meinte dann: 'Samira, mach dir keine Sorgen, wir sind alle zusammen, unter anderem auch eine Blondine, aber hier ist alles in Ordnung'", erzählte sie.

Das gab der Influencerin wohl den letzten Rest. "Ich bin jetzt auch nicht mehr der Depp. Also, dass ich immer schweige, um ihn nicht bloßzustellen – er tut es ja immer wieder", schoss sie gegen Serkan. Doch damit nicht genug. Wie sie weiter erzählte, beendete der 32-Jährige seine Nacht wohl nicht allein. "Der krönende Abschluss war dann der: Serkan hat in dem Rausch vergessen, dass ich seinen Standort habe. Er ist dann wohl ins Hotel gefahren – wo eine Blondine wohl auch war. Mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen. Da zähle ich eins und eins einfach zusammen."

ActionPress / Barbara Insinger / Future Image Serkan Yavuz, September 2023

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit