Angebliche Trennung: Ryan Gallagher vertraut mit neuer Frau

Ryan Gallagher, bekannt aus der Realityshow "Married At First Sight", sorgt erneut für Aufsehen. Der 36-Jährige wurde am Sonntag in Sydney an der Seite der australischen Countrysängerin Missy Lancaster gesehen. Gemeinsam moderierten sie das Sunset Bash Festival in Penrith und wirkten dabei äußerst vertraut, wie Fotos zeigen. Auf einem von Missy geposteten Instagram-Bild ist Ryan mit einem breiten Lächeln und seinem Arm um die Sängerin zu sehen. "Danke, dass wir gestern Abend dabei sein durften", schrieb Missy dazu. Dieses Bild lässt die Gerüchteküche weiter brodeln, denn die Spekulationen über eine Trennung von seiner Verlobten Emily Seebohm (33) halten sich hartnäckig.

Bereits seit Wochen gibt es Anzeichen dafür, dass zwischen Ryan und der Olympia-Schwimmerin Emily etwas im Argen liegt. Die beiden haben sich auf Instagram entfolgt und Ryan hat sogar alle Fotos von Emily aus seinem Feed entfernt. Insider bestätigten mittlerweile gegenüber Sky News Australia, dass das Paar getrennte Wege geht. Ihr Fokus soll laut Bekannten dennoch auf dem gemeinsamen Sohn Sampson liegen, der erst zwei Jahre alt ist. Offenbar versuchen die beiden, ihrem Sohn trotz der Trennung ein stabiles Umfeld zu bieten. Öffentliche Statements über eine Trennung gab es bisher jedoch nicht.

Ryan lernte Emily 2022 bei den Dreharbeiten zu "The Challenge Australia" kennen. Nur wenige Monate später hielt er um ihre Hand an, doch das Paar machte die Verlobung lange Zeit nicht publik. In einem Interview mit Daily Telegraph erklärte Emily damals: "Wir wollten einfach in unserer eigenen kleinen Blase leben." Die Verlobung wurde schließlich 2023 öffentlich gemacht, als die beiden voller Freude Pläne für ihre gemeinsame Zukunft schmiedeten.

Anzeige Anzeige

Instagram / missylancastermusic Realitystar Ryan Gallagher und Sängerin Missy Lancaster, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emcbomb Ryan Gallagher und Emily Seebohm, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / emcbomb Emily Seebohm und Ryan Gallagher im Juli 2023

Anzeige