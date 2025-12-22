Was bedeutet Nick Reiners Schizophrenie-Diagnose für Urteil?

Nick Reiner (32), Sohn von Regisseur-Legende Rob Reiner (†78) und dessen Frau Michele, soll seine Eltern am 14. Dezember im gemeinsamen Haus im Los-Angeles-Stadtteil Brentwood mit einem Messer tödlich verletzt haben, weshalb er nun in Kalifornien vor Gericht steht. Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman erklärte laut Rolling Stone, dass die Anklage besondere Umstände mehrerer Morde mit einer tödlichen Waffe umfasst – ein Schritt, der im Falle einer Verurteilung sogar die Todesstrafe möglich machen könnte. Da bei Nick zuvor eine Schizophrenie diagnostiziert worden war, stehe jedoch im Raum, ob der Angeklagte überhaupt verhandlungsfähig ist und sich dem Prozess stellen könne.

Der Anwalt erklärte laut Rolling Stone weiter: "Wenn es Beweise für eine psychische Erkrankung gibt, werden diese vor Gericht vorgelegt – in dem Umfang, den die Verteidigung für angemessen hält." Weitere Kommentare zu psychischen Vorerkrankungen vermied der Jurist und verwies lediglich auf bekannte Suchtprobleme. Unterdessen heißt es aus familiennahen Quellen, Nick sei in einer spezialisierten Einrichtung in Los Angeles behandelt worden, wo eine jüngste Medikamentenumstellung zu "unberechenbarem und gefährlichem" Verhalten geführt habe. Vor Gericht erschien Nick beim ersten Termin in einem blauen Suizidpräventionsgewand.

Am Abend vor der Tat sollen Rob und Michele noch gemeinsam auf einer Weihnachtsfeier von Conan O'Brien (62) gewesen sein und versucht haben, Nick in ihr soziales Umfeld einzubinden. Dort habe er Befürchtungen geäußert, sein Sohn könne ihm gefährlich werden. In einem emotionalen Statement dankten die Geschwister Jake (34) und Romy (27) zuletzt für die große Anteilnahme. "Worte können den unvorstellbaren Schmerz, den wir jeden Moment des Tages empfinden, nicht einmal ansatzweise beschreiben", hieß es. Sie baten um Privatsphäre, Respekt und darum, dass ihre Eltern für die Liebe und die außergewöhnlichen Leben, die sie geführt haben, erinnert werden.

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

Instagram / michelereiner Nick Reiner mit seinen Geschwistern Jake und Romy

Getty Images Michele und Rob Reiner im Jahr 2014