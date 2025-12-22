Claudia Obert schießt gegen Bürgergeldempfänger

Claudia Obert (64) hat auf Instagram unverhofft zum politischen Rundumschlag ausgeholt und dabei deutliche Worte gefunden. In einem Reel, das sie am Samstag veröffentlichte, schimpft die Unternehmerin aus Hamburg zunächst über einen angeblichen Fachkräftemangel im Bundestag, um dann ihrem Ärger über das deutsche Sozialsystem ungefiltert Luft zu machen: Es gehe um "Bürgergeld oder Grundsicherung – scheißegal, wie das heißt", erklärt Claudia in dem Clip und deutet damit an, sich wohl doch noch nicht allzu tief in die Materie eingearbeitet zu haben. Dann legt sie nach: "Ich bin dafür, wer seinen Hintern nicht bewegt, kriegt gar nichts", poltert die 64-Jährige, während sie demonstrativ ihr Champagnerglas hebt, und betont: Sie habe "die Schnauze voll."

Weiter verweist die Unternehmerin darauf, dass ihr im Leben auch schon "alles zugemutet" worden sei und sie hohe Steuern gezahlt habe. Deshalb könne sie nicht nachvollziehen, wenn einzelne Jobs für Bürgergeldempfänger angeblich "nicht zumutbar" seien. Gleichzeitig kontert sie den Vorwurf, sie sei immer "hinter dem Geld her" gewesen, mit einem Seitenhieb auf die öffentliche Kassenlage: "Kaum machst du den Fernseher an, denen fehlt überall Geld", sagt sie und listet Tierheime, Schwimmbäder und Schulen auf. Auch beim Straßenbau und der Infrastruktur laufe "nirgendwo" etwas rund, erklärt sie im Video weiter. Einzig bei ihr funktioniere es: "Bei der Versorgung mit Champagner. Prost!", so Claudia, bevor sie sich einen weiteren Schluck des edlen Schaumweins gönnt.

Abseits ihrer markigen Sprüche kultiviert Claudia seit Jahren das Image der schillernden Selfmade-Unternehmerin, die Luxus liebt und ihre Ansichten ungefiltert teilt. In Reality-Formaten wie Das Sommerhaus der Stars nutzt die Designerin gerne die Bühne, um ihr Leben zwischen Boutique, Events und Partys zu inszenieren. Unterdessen bezieht die Modeunternehmerin auf Social Media immer häufiger Stellung zu gesellschaftlichen Themen und setzt dabei auf eine gewisse Provokation. Ihre Liebe zu Champagner und glitzernden Auftritten gehört dabei fest zu ihrem Markenkern, den sie mit pointierten Statements, klarer Sprache und einem gezielt gesetzten Augenzwinkern immer wieder kraftvoll nach außen trägt.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Realitystar

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Claudia Obert bei "Promis unter Palmen" 2025

ActionPress Claudia Obert, TV-Star