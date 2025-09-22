Christina Blocks Ex-Mann teilt emotionale Worte vor Gericht

Christina Blocks (52) Ex-Mann Stephan Hensel hat sich am heutigen Prozesstag vor dem Hamburger Landgericht emotional über die Situation seiner Kinder geäußert. Besonders Klara, die 14-jährige Tochter des ehemaligen Paares, soll laut Stephan den Wunsch geäußert haben, selbst vor Gericht auszusagen, um ihre Sichtweise und die Beziehung zu ihrer Mutter schildern zu können. "Das Jugendamt hat nicht geholfen. Die Staatsanwaltschaft hat nicht geholfen. Darum will Klara hier aussagen, damit ihr endlich jemand zuhört", erklärte er laut Bild. Der Prozess dreht sich um den Vorwurf, Christina habe befohlen, ihre beiden jüngeren Kinder aus Dänemark zu entführen, um sie zurück nach Deutschland zu bringen – einen Vorwurf, den die Unternehmerin zurückweist.

Der heutige Verhandlungstag war geprägt von detaillierten und teils belastenden Fragen des Verteidigers von Christina, Ingo Bott, an Stephan. Dabei versuchte der Jurist, die Glaubwürdigkeit des Vaters und seiner Handlungen infrage zu stellen, beispielsweise bezüglich seiner Entscheidung, psychologische Gutachten der Kinder in Dänemark statt in Deutschland durchführen zu lassen. Stephan betonte dabei mehrfach, dass er hinter seinen Kindern stehe und ihnen glaube, wenn sie von belastenden Erlebnissen erzählen. Er schilderte auch, dass er, seit die Kinder bei ihm in Dänemark leben, Informationen über ihren Verbleib teils nur aus den Medien erfahren habe. Dies habe sein Vertrauen in die deutschen Behörden stark erschüttert.

Schon vor einigen Tagen hatten sich Christina und Stephan im Gerichtssaal gegenseitig mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Die Unternehmerin warf Stephan vor, er habe 2021 absichtlich verhindert, dass sie Kontakt zu den Kindern habe. Der Vater stritt das ab. "Ich habe mich um eine Umgangsregelung in Dänemark bemüht, aber Christina hat das abgelehnt", betonte er laut Gala. Stattdessen beschuldigte er Christina, gewalttätig gewesen zu sein – ein Vorwurf, den die Gastronomin entschieden zurückwies. Ein weiteres Streitthema: der Kontakt zu Christinas Eltern. Während sie einen regelmäßigen Austausch gefordert haben soll, erklärte Stephan, Klara und Theo hätten selbst kein Interesse daran bekundet.

Getty Images Christina Block, Juli 2025

IMAGO / BREUEL-BILD Christin Block, Unternehmerin

