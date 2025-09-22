Erster "Love Island VIP"-Exit: So geht es Marco Cerullo

Marco Cerullo (36) hat als erster Kandidat die Love Island VIP-Villa verlassen müssen. Der Reality-TV-Star ging ohne die große Liebe nach Hause, denn die passende Frau war für ihn schlichtweg nicht dabei. "Ich bin halt als erster raus, aber die Liebe kann man halt nicht erzwingen", erklärte er nun im Gespräch mit Promiflash. Marco betonte, dass er nicht der Typ sei, der jemandem etwas vorspielt und daher lieber alleine blieb. Auch der Rat von Moderatorin Sylvie Meis (47), mehr zu flirten, half ihm nicht weiter.

Schließlich stand er 24 Stunden "auf Bewährung", bevor er endgültig seinen Koffer packen musste: "Es kam mir vor wie bei Ford am Band. Teils war’s so ein bisschen wie Schichtarbeit gewesen, das mit dem Verlieben", beschrieb er die stressige Situation in der Villa. Obwohl er sich bemühte, seine Flirt-Skills nach oben zu schrauben, stellte sich letztendlich keine Verbindung zu einer der Frauen ein. "Ich war schon ein bisschen unter Druck", bedauerte er im Interview.

Dennoch zeigte er sich in der Villa kurz nach seinem Rausschmiss enttäuscht darüber, die Show so früh verlassen zu müssen: "Es war keine Frau dabei, über die ich sage, die ist super Bombe. Ich wollte alle kennenlernen, aber wenn die Entwicklung nicht kommt, was soll ich machen?" erklärte Marco ehrlich. "Dating vor laufenden Kameras ist nicht immer einfach", gab der TV-Star zu. Seinen Mitstreitern wünschte er viel Erfolg auf der weiteren Liebesreise, während er die Show mit gemischten Gefühlen, aber dennoch erhobenem Haupt verließ.

Imago Marco Cerullo, September 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, TV-Star