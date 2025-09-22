Für Michelle Monballijn ist Nikola Glumac "ein Lappen"

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sorgen erneut für Schlagzeilen: Die beiden Reality-TV-Stars haben sich zum zweiten Mal verlobt. Doch anstatt romantischer Glückwünsche hagelt es von vielen Seiten Kritik. Besonders im Netz stößt die Neuigkeit auf Skepsis. Auch Schauspielerin Michelle Monballijn macht in einem Interview mit Promiflash kein Geheimnis daraus, wie wenig überzeugend sie die Beziehung der beiden findet. "Für mich ist er ja echt ein Lappen", erklärt sie scharf über Nikola und ergänzt, sie verstehe nicht, wie ein Mann sich so abhängig von einer Frau machen könne.

Michelle, die Nikola eigentlich als "sympathisch und nett" in Erinnerung hat, äußert sich genervt über die ständigen Schlagzeilen und die Dynamik zwischen dem Paar. "Ich höre da gar nicht mehr zu. Das ist ja echt ermüdend und anstrengend", so die Schauspielerin weiter. Sie wirft Kim vor, sich und ihr Umfeld zu manipulieren, und betont, dass sie ihr keinen Raum mehr geben möchte. Doch das öffentliche Interesse bleibt – nicht zuletzt aufgrund der polarisierenden Art, in der Kim und Nikola ihre Beziehung nach außen tragen.

Die von Michelle angesprochenen Schlagzeilen rund um das Paar sind längst kein Einzelfall. Nikola und Kim, die nicht nur in der Reality-TV-Welt für Wirbel sorgen, verbinden ihre Karriere mit einer bewussten Inszenierung ihres Liebeslebens. Das sorgt sowohl für Faszination als auch Frust bei den Beobachtern. In der Welt des Reality-TV verwischen dabei oft die Grenzen zwischen Authentizität und Inszenierung, was bei öffentlich gelebten Beziehungen wie dieser immer wieder zu Diskussionen führt. Michelle, selbst keine Unbekannte im Rampenlicht, zeigt sich allerdings klar positioniert, was das Thema betrifft.

Collage: IMAGO / Eventpress, Instagram / nikola_glumac Collage: Michelle Monballijn und Nikola Glumac

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn, Schauspielerin