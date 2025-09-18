24/7-Livestream? Kim Virginia will Glaubwürdigkeit steigern

Kim Virginia Hartung (30) berichtete auf Instagram von einem ganz besonderen und gleichzeitig chaotischen Moment in ihrem Leben. Während des Hochzeitsantrags ihres Partners Nikola Glumac (29), der kaum romantischer hätte sein können, erlebte sie einen Schreckmoment: Ihr Verlobungsring fiel dem Influencer beim Jubeln aus der Hand und ins Meer. Da einige Menschen an ihrer Erzählung zweifelten, überlegt sie nun: "Eigentlich müsste man wirklich mal 24 Stunden am Tag filmen. [...] In echt ist unser Fiebertraum-Leben nämlich noch turbulenter. Wir kommen immer in Extremsituationen."

Kim betonte, dass all die Hürden und kuriosen Situationen, die sie und ihren Verlobten Nikola begleiten, das perfekte Material seien. "Ich schwöre auf mein ganzes Leben, auf das von Nikola, meiner Familie, die sollen sofort vom Blitz erwischt werden, wenn ich hier nicht genauso die Sachen sage, wie sie sind und im echten Leben teilweise sogar noch katastrophaler", fügte sie hinzu. Trotz allem machte sie deutlich, dass der Antrag unvergesslich schön angefangen hatte – bis die "Horrorkatastrophe" eintrat.

Auch Nikola war nach dem Verlust des Verlobungsrings schwer enttäuscht. Auf Social Media zeigte er sich sichtlich emotional und erklärte unter Tränen: "Ich kann es kaum glauben, dass mir das alles passiert ist." Der Realitystar habe intensive Planungen und eine Menge Geld in den Antrag gesteckt. Auch das Schmuckstück selbst sei nicht gerade günstig gewesen. Das Pärchen habe monatelang nach dem passenden Ring gesucht, der nun auf dem Boden des Ozeans liegt.

