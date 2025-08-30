Kylie Jenner zeigt ersten Werbespot mit Tochter Stormi

Mit ihrer neuesten Kampagne für Kylie Cosmetics hat Kylie Jenner (28) nun auch ihre Tochter Stormi Webster (7) ins Rampenlicht gerückt. In einem Werbespot, der in einer Drogerie gedreht wurde und auf Instagram zu sehen ist, zeigt sich das Mutter-Tochter-Duo von seiner charmantesten Seite. Die siebenjährige Stormi spielt darin eine Szene, in der sie tränenüberströmt versucht, ihre Mutter zu etwas zu überreden. Kylie, ganz im Barbie-Style, beruhigt sie mit einem humorvollen Tauschhandel, und sobald Stormi das neue "Glossy Lip Kit" in die Kamera hält, ist ihr 'Kummer' wie weggeblasen. Der Spot sorgt nicht nur für Lacher, sondern auch für viele Kommentare in den sozialen Medien.

Die humorvolle Inszenierung fand online großen Anklang, vor allem bei Kylies Fans und ihrer Mutter Kris Jenner (69), die die Darbietung begeistert kommentierte. Neben Stormi zog auch ein anderes Accessoire der Unternehmerin Aufmerksamkeit auf sich: eine seltene pinke Hermès-Birkin-Bag aus Veloursleder, die schon jetzt Kultstatus erreicht hat. Die charmante Werbekampagne wurde allerdings von einem ernsteren Moment begleitet. Kylie gedachte am selben Tag ihres verstorbenen Freundes und Hairstylisten Jesus Guerrero, der im Februar nach einer schweren Krankheit verstorben war. Für ihn teilte sie ein Bild mit einem liebevoll dekorierten Kuchen und widmete ihm rührende Worte.

Abseits ihrer Business-Aktivitäten gibt es in Kylies Privatleben immer wieder Neuigkeiten. Ihr Zeitvertreib mit Töchterchen Stormi dürfte für einige willkommene Ablenkung gesorgt haben, bevor die Unternehmerin kürzlich wieder Zeit mit ihrem Freund Timothée Chalamet (29) verbrachte, den sie in Europa besuchte. Der Schauspieler ist mit Dreharbeiten beschäftigt, doch das scheint die beiden nicht von gemeinsamen Momenten abzuhalten. Kylie dürfte sich also einmal mehr in ihrem hektischen Alltag zwischen Familie, Karriere und Beziehung beweisen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster im Mai 2025

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner posiert im August 2025 für ihren neuesten Werbespot

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025