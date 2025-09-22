Zu provokant: Tatum rechnet mit "Love Island VIP"-Laura ab

Bei Love Island VIP sorgte Kandidatin Laura Maria Lettgen gleich nach ihrem Einzug in die Villa für Aufregung. Während ihres Aufenthalts in der Private Suite mit Filip Pavlovic (31) hatte dieser plötzlich den Namen seines Couples, Tatum Koch (27), vergessen. Statt die Sache ruhen zu lassen, berichtete sie den anderen Kandidaten belustigt von dem peinlichen Moment. Das sorgte nicht nur für kurzzeitige Spannungen, sondern hinterließ auch einen ziemlich schlechten Eindruck bei Tatum: "Ich fand die Aktion extrem unsympathisch. [...] Für mich wirkte das einfach so, als wollte sie bewusst Streit provozieren oder uns auseinanderbringen", erklärte die 27-Jährige jetzt gegenüber Promiflash.

Trotz des unangenehmen Zwischenfalls bewahrte sie jedoch ihre Gelassenheit. Filip habe sich der Situation gestellt und ihr alles erklärt, wodurch sich die Wogen schnell wieder glätteten. "Am Ende kann ja wirklich mal jeder einen Blackout haben", meinte die ehemalige Temptation Island-Kandidatin und ergänzte, dass ihr Name schließlich auch nicht der einfachste sei. Der Vorfall habe die Beziehung zwischen ihr und Filip nicht negativ beeinflusst. Ganz im Gegenteil: Letztlich nahm Tatum die Angelegenheit sogar mit Humor und zeigte sich überzeugt, dass der Dschungelcamp-Gewinner ihren Namen in Zukunft ganz bestimmt nicht mehr vergessen werde.

Auch Kandidatin Jennifer Iglesias (27) zeigte sich wenig erfreut über Lauras Teilnahme an der Show. "Ehrlich gesagt, war ich alles andere als begeistert. Zwischen uns gibt es viele Spannungen", verriet die Reality-Darstellerin zuvor im Gespräch mit Promiflash. Das Verhältnis zwischen den beiden Frauen war bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Are You The One – Reality Stars in Love vorbelastet. Jennifer betonte, dass sie die Beauty & The Nerd-Gewinnerin ganz genau einschätzen könne: "Ich kenne Lauras Art und wusste, dass sie nicht ohne Hintergedanken handelt."

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / Future Image, IMAGO / Panama Pictures Collage: "Love Island VIP"-Kandidatinnen Tatum Koch und Laura Lettgen

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Kandidaten Filip Pavlovic und Laura Lettgen 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025