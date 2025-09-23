Betrugsmasche führte bei "Wer wird Millionär?" zur Million

Charles Ingram, ein ehemaliger Soldat aus England, sorgte 2001 für den größten Skandal in der Geschichte von Wer wird Millionär?-UK. Am 9. September nahm er in der berühmten Quizshow Platz, begleitet von seiner Frau Diana, die bereits selbst als Kandidatin knapp 37.000 Euro gewonnen hatte. Trotz eines holprigen Starts und zweier genutzter Joker am ersten Drehtag gelang Charles am zweiten Tag das Unglaubliche: Er beantwortete alle Fragen korrekt und knackte die magische Million. Doch bald wurde klar, dass hinter diesem Erfolg mehr steckte als reines Wissen.

Schon während der Dreharbeiten schöpften die Produzenten Verdacht und untersuchten ihn und seine Kleidung nach technischen Hilfsmitteln, blieben dabei jedoch erfolglos, berichtete Moviepilot.de. Erst später, beim Sichten des Videomaterials, deckten sie die dreiste Betrugsmasche auf: Charles las die Antwortmöglichkeiten laut vor, während seine Komplizen – Ehefrau Diana und ein weiterer Kandidat, Tecwen Whittock – durch Husten signalisierten, welche Antwort korrekt war. Mit dieser simplen, aber effektiven Methode schaffte es Charles auf die Million. Die Ausstrahlung der Episode wurde daraufhin gestoppt, und die Gewinnsumme blieb eingefroren.

Der Betrug hatte schwere Konsequenzen für das Trio: Charles wurde wegen Betrugs angeklagt und erhielt eine Bewährungsstrafe. Seine militärischen Auszeichnungen wurden ihm aberkannt und er zog sich zusammen mit seiner Frau auf eine Farm zurück. Trotz fehlender Reue bleiben die Ingrams eine der kontroversesten Figuren in der Geschichte von "Wer wird Millionär?". Der Fall sorgte weltweit für Schlagzeilen und bot genug Zündstoff, um sogar in Theaterstücken und TV-Dokumentationen weiterverarbeitet zu werden.

Getty Images Charles Ingram, "Wer wird Millionär"-Betrüger

Getty Images Charles und Diana Ingram, "Wer wird Millionär"-Betrüger

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"