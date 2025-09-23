Das hält Christian Düren von Amiras sexy Dessous-Kampagne

Amira Aly (32) hat mit ihrem neuesten Projekt für eine große Überraschung gesorgt: Die Moderatorin ist das neue Gesicht der Dessous-Marke Lascana und begeistert in einer sinnlichen Kampagne. Für die zweifache Mutter ist es die erste Erfahrung mit einem solchen Shooting, und sie könnte nicht zufriedener sein. "Ich liebe diese Bilder sehr", schwärmt Amira in einem Bild-Interview. Die Frage, wie ihr Partner Christian Düren (35) zu den freizügigen Aufnahmen stehe, beantwortet sie voller Selbstbewusstsein: "Er steht da voll hinter mir." Die Unterstützung scheint ihr sehr viel zu bedeuten, besonders da sie sich im Vorfeld viele Gedanken über die Umsetzung gemacht hatte.

Die Wahl als Testimonial der Marke ist für Amira jedoch viel mehr als nur ein weiterer Job, wie sie gegenüber dem Blatt betont: Sie träumte schon lange davon, einmal das Gesicht einer solchen Kampagne zu werden. Dabei, so gab sie ehrlich zu, habe es in ihrem Leben immer wieder Phasen gegeben, in denen sie mal mehr und mal weniger im Reinen mit sich selbst war. Dennoch fühle sie sich nun wohl in ihrer Haut und betont dabei die Rolle der richtigen Kleidung: Ein perfekt sitzendes Set, wie ihr Lieblingsstück aus lilafarbener Spitze, gebe ihr die nötige Sicherheit. "Nichts ist schlimmer, als wenn etwas zwickt oder drückt", erklärte sie.

Wie sehr Amira in ihrer Beziehung mit Christian aufblüht, zeigte sich bereits vor einem Monat, als der ProSieben-Moderator sie mit einem ganz besonderen Geschenk überraschte. Mitten im Renovierungschaos ihres neuen Hauses stand plötzlich ein schwarzer Klavierflügel – ein Präsent von Christian, das die 32-Jährige vollkommen überwältigte. In einem emotionalen Instagram-Video ist zu sehen, wie sie ihm weinend um den Hals fällt und nur fassungslos ruft: "Spinnst du?" Amira, die sich nach ihrer Trennung von Oliver Pocher (47) ein neues Hobby gesucht hatte, konnte ihr Glück offenbar kaum fassen.

Getty Images Amira Aly und Christian Düren in Berlin beim Lascana Summer Club

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

Getty Images Amira Aly, März 2025