Nanu: Feiert Bill Kaulitz auf der Wiesn Reunion mit Jannik?

Bill Kaulitz (36) lässt es auf dem Münchner Oktoberfest krachen. Schon am ersten Tag der diesjährigen Wiesn wurde der Tokio Hotel-Frontmann im berühmten Käferzelt gesichtet, gemeinsam mit dem isländischen Ex-Fußballer Rúrik Gíslason (37). Auch am Sonntag ließ sich Bill den Spaß auf der Theresienwiese nicht entgehen. Ein Oktoberfestbesucher traf den Sänger im Festzelt an und dokumentierte das Erlebnis mit einem Video auf TikTok. Im Netz werden Fans jedoch stutzig – wer ist der Mann, mit dem sich Bill so angeregt unterhält? "Ist das nicht Jannik Kontalis?", hakt ein User nach.

Bill und Jannik wurde vor wenigen Wochen ein Flirt nachgesagt. Die beiden verbrachten eine wilde Partynacht gemeinsam in Berlin. Kurz darauf reiste Jannik sogar in die USA und besuchte die Einweihungsfeier von Bills neuem Pool, die auch für seine Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz" dokumentiert wurde. Danach wurde es jedoch still um die beiden. Zuletzt bestätigte Jannik seine Liaison mit einer anderen Frau: Influencerin Yonca Hagen. "Wir daten uns", plauderte er gegenüber RTL aus. Ob es tatsächlich Jannik ist, mit dem sich Bill nun auf der Wiesn so vertraut zeigt, ist bislang nicht bestätigt.

Bills Liebesleben bot in den vergangenen Wochen und Monaten viel Anlass für Spekulationen. Es mischten sich sogar andere Promis wie Jenny Elvers (53) ein und bekundeten öffentlich ihre Sorge, der Musiker könne verletzt werden. Auf Instagram bezog Bill daher kürzlich höchstpersönlich Stellung zu seinem Datingleben. Beim HeidiFest im Hofbräuhaus in München zeigte er stolz den Brezel-Anstecker an seiner Weste – ein traditionelles Symbol in Bayern, das den Beziehungsstatus preisgibt. "Ich glaube, das heißt, dass ich Single bin, nur dass alle Bescheid wissen", erklärte der 36-Jährige augenzwinkernd.

IMAGO / APress, RTL Collage: Bill Kaulitz, Jannik Kontalis

TikTok / _magdalen_a_ Bill Kaulitz und Jannik Kontalis auf dem Oktoberfest

Instagram /saraalviti Jannik Kontalis, Bill Kaulitz und ihre Freunde im Pool 2025