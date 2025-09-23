Nach Verlust: Kim Virginia und Nikola mitten in Babyplanung

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sind momentan mit der Organisation ihrer großen Live-Hochzeit in Las Vegas beschäftigt. Das Reality-TV-Paar macht sich aber auch Gedanken über einen weiteren großen Schritt: Auf eine Frage aus ihrer Instagram-Community, ob sie nach der Stillgeburt wieder das Thema Nachwuchs in Angriff nehmen würde, antwortete Kim: "Wir planen weitere Kinder und sind auch mittendrin in der Planung."

Für Kim und Nikola ist die Familienplanung ein Thema, das sie nicht dem Zufall überlassen wollen. Besondere Aufmerksamkeit erregte ihr Hinweis auf zahlreiche Check-ups, die in Zusammenhang mit ihrem Kinderwunsch stehen. "Hatten und haben viele Arzttermine, um einiges abchecken zu lassen und es läuft viel im Hintergrund. So Gott will", verriet Kim gegenüber ihrer Community. Beide scheinen nach außen hin mit Bedacht vorzugehen, nachdem die vergangene Schwangerschaft nicht nur für positives mediales Aufsehen gesorgt hatte.

Schon vor wenigen Wochen heizten die Promis unter Palmen-Stars die Babygerüchte kräftig an. Damals veröffentlichten Kim und Nikola auf Social Media innige Fotos am Meer, auf denen beide auffällig ihre Hände auf den Bauch der Reality-TV-Darstellerin legten. Dazu schrieb Kim: "Die süßeste Überraschung wächst im Verborgenen." Nikola schwärmte in den Kommentaren: "Ich bin der glücklichste Mann und freue mich so sehr auf alles, was jetzt auf uns zukommt."

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025