Kim Virginia Hartung und ihr Nikola heizen Babygerüchte an

- Florentine Naumann
Lesezeit: 2 min

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sorgen mit ihren neuesten Instagram-Bildern für reichlich Gesprächsstoff. Auf den Fotos zeigt sich das Reality-TV-Paar innig am Meer. Besonders auffällig: Auf einigen Aufnahmen legen die beiden ihre Hände in einer Art und Weise auf Kims Bauch, die Spekulationen über eine Schwangerschaft aufkommen lassen. Begleitend dazu schrieb Kim: "Die süßeste Überraschung wächst im Verborgenen." Nikola fügte in den Kommentaren hinzu: "Ich bin der glücklichste Mann und freue mich so sehr auf alles, was jetzt auf uns zukommt."

Die Reaktionen der Fans blieben nicht lange aus. Während zahlreiche Anhänger dem Paar herzlich gratulierten und bereits von glücklichem Nachwuchs sprechen, gibt es durchaus auch kritische Stimmen. Einige User vermuten hinter den Schnappschüssen eine PR-Aktion. Kommentare wie "Ich kann das alles nicht mehr – und dann ist es 'ne neue Zahnpasta" oder "Ja genau, und morgen kommt der Osterhase" zeugen von Skepsis hinsichtlich der vermeintlichen Babyankündigung. Auch die Interpretation ihrer Worte als bloß poetisch gemeint wird von einigen in Betracht gezogen.

Kim hat in der Vergangenheit offen über ihre Familienplanung und ihren starken Kinderwunsch gesprochen. Traurige Ereignisse, wie eine Stillgeburt, über die sie mit ihren Followern teilte, liegen nicht allzu lange zurück. Trotz dieser schweren Zeiten scheint die Influencerin den Wunsch nach eigenen Kindern nicht aufgegeben zu haben. "Zu dem Thema passiert gerade viel", verriet sie auf Instagram. Ob die Gerüchte um möglichen Nachwuchs der Wahrheit entsprechen, bleibt jedoch vorerst unklar.

Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025
Instagram / kimvirginiaa
Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025
Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars
Instagram / kimvirginiaa
Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars
Kim Virginia Hartung, Juni 2024
IMAGO / brennweiteffm
Kim Virginia Hartung, Juni 2024
Sollen Kim und Nikola jetzt Klartext reden oder weiter teasen?
