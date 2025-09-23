So empfand Donald Trump den Staatsbesuch bei den Royals

Donald Trump (79) und seine Frau Melania (55) genossen kürzlich die Gastfreundschaft von König Charles III. (76) bei einem offiziellen Besuch in Großbritannien. Ein Höhepunkt des Aufenthalts war ein glanzvolles Staatsbankett in der prachtvollen St. George's Hall auf Schloss Windsor. Dabei saß der US-Präsident neben Prinzessin Kate (43), während Melania tags darauf an einem Treffen mit ihr teilnahm. Auf die Frage nach seinen Highlights während der Reise sagte Donald laut Mirror jetzt: "Ich denke, einfach mit King Charles unterwegs zu sein. Er ist ein wunderbarer Kerl. Ich habe ihn gut kennengelernt. Ich kannte ihn schon vorher, aber jetzt kenne ich ihn ein bisschen besser."

Seine Ehefrau Melania hatte ebenfalls ein volles Programm und zeigte Begeisterung beim Erkunden der Royal Library sowie beim Besuch des berühmten Queen Mary's Dolls' House mit Königin Camilla (78). Besonders gut verstand sie sich wohl mit Prinzessin Kate. Die beiden Frauen waren in den Frogmore Gardens unterwegs, wo sie von einer Gruppe Pfadfinder unterhalten wurden. Über Melanias Eindrücke sagte der Präsident Mirror zufolge: "Sie fand sie großartig. Das fand ich auch." Auch Prinz William (43) stellte Donald ein herausragendes Urteil aus: "William ist wundervoll", ließ er seine Zuversicht in Großbritanniens königliche Familie anklingen.

Trotz der positiven Atmosphäre blieb ein Detail des Banketts in Erinnerung: Das exklusive Menü auf Schloss Windsor traf offenbar nicht ganz seine Geschmacksnerven. Auf die Frage der Reporter, was es zu essen gab, antwortete Donald laut Hello!: "Was auch immer die uns da vorgesetzt haben." Der US-Präsident zeigte sich insgesamt beeindruckt vom Empfang und betonte, wie respektvoll er behandelt wurde. Seine Beziehung zu König Charles und der königlichen Familie scheint dadurch eine neue Ebene erreicht zu haben.

Getty Images Prinzessin Kate, US-Präsident Donald Trump und König Charles III. im September 2025 in Windsor

Getty Images Prinzessin Kate und US-Präsident Donald Trump beim Staatsbankett in Windsor, September 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Donald Trump und Melania Trump, September 2025

