Also doch: Serkan Yavuz klärt Kuss mit Emma Fernlund auf

Serkan Yavuz (32) hat in seinem Podcast "unReal mit Serkan Yavuz" reinen Tisch gemacht. Der Reality-TV-Star enthüllte die Wahrheit über den berüchtigten Kuss mit Emma Fernlund (24) in der Show "The Power". Obwohl die Szene in der Ausstrahlung für reichlich Gesprächsstoff sorgte, stellte er nun klar, dass alles nicht so war, wie es dargestellt wurde. Serkan erklärte, dass er während der Dreharbeiten emotional belastet und stark alkoholisiert war, da seine Ehe mit Samira Yavuz (31) erst vier Wochen zuvor gescheitert war. Der Kuss sei einmalig und "vielleicht drei Sekunden" gewesen, jedoch nur passiert, weil beide betrunken waren – und nicht, weil zwischen ihnen echte Gefühle entstanden.

Nach eigenen Angaben war der Moment zwischen ihm und Emma ein Produkt von Verzweiflung und Alkohol, und beide hätten sich in einer Art Zweckgemeinschaft verbunden gefühlt. Emma wollte ihm Informationen über ihre Mutter mitteilen, die in der Show als sogenannter "Power Player" wichtig war. Serkan hätte daraufhin vorgeschlagen, sich ungestört in einer Kammer zu unterhalten, wo sich der Kuss schließlich ereignet habe. Zu diesem Vorfall sagte der Reality-Star: "Ich war nicht ich selbst. Ich schäme mich dafür." Er betonte, dass er niemals absichtlich jemanden verletzen wollte und entschuldigte sich öffentlich bei seiner Familie.

Die Vorgeschichte dazu liefert zusätzliche Einblicke: Serkan und Emma hatten während einer Party auf Tuchfühlung zueinander gefunden. Aufnahmen zeigten, wie Emma ihm kurz darauf in die Kammer folgte, was die Gerüchteküche ordentlich anheizte. Damals hatte Serkan behauptet, dass "nichts passiert" sei. Emma selbst hat übrigens keine öffentliche Stellungnahme zu den Geschehnissen abgegeben. Die Show sorgt damit weiterhin für jede Menge Drama – auf und abseits des Bildschirms.

Collage: Joyn / René Lohse, Joyn / René Lohse Collage: Emma Fernlund und Serkan Yavuz

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025