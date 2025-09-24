Großes Lob: Prinzessin Kate brillierte beim Staatsbankett

Prinzessin Kate (43) hat beim Staatsbankett zu Ehren von Donald Trump (79) und Melania Trump (55) am 17. September für Aufsehen gesorgt. Die Veranstaltung war Teil des Staatsbesuchs des US-Präsidenten und seiner Ehefrau im Vereinigten Königreich. Mit einem maßgeschneiderten Seidenkleid des britischen Designers Phillipa Lepley, einer mit Gold-Chantilly-Spitze bestickten Abendjacke und der ikonischen Tiara "Queen Mary’s Lover’s Knot" strahlte die Prinzessin von Wales Eleganz aus. Royal-Expertin Ingrid Seward lobte Kate im People-Interview: "Sie erhellte den ganzen Abend mit einem strahlenden Lächeln. Es war definitiv ein Höhepunkt ihrer bisherigen Auftritte."

Neben ihrer beeindruckenden Erscheinung bewies die 43-Jährige auch ihre Fähigkeit, mit Charme und Höflichkeit zu punkten. Sie saß während des Banketts neben Donald, der laut Seward sichtlich amüsiert von der Prinzessin war. "Sie ist einfach eine Meisterin perfekter Manieren", erklärte die Adelsexpertin gegenüber dem Newsportal. Trotz des enormen Drucks, der auf ihr lastete, blieb Kate an diesem Abend entspannt und zeigte sich als würdige künftige Königin. Diese Stärke hat die dreifache Mutter nach besonders herausfordernden Monaten entwickelt, wie ein Insider berichtet.

Noch im Januar hatte Kate bekanntgegeben, dass sie nach ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024 die Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen habe und sich in Remission befinde. Seitdem habe sie eine neue Perspektive auf ihr Leben gewonnen. Beim offiziellen Empfang auf Schloss Windsor hatte Donald mit einer charmanten Geste für Schlagzeilen gesorgt. Beim ersten Händeschütteln schwärmte er direkt von Kate und sagte: "So wunderschön, so wunderschön." Die Szene wurde von zahlreichen Medien wie dem Hello! Magazine mit einem Instagram-Clip festgehalten und löste Begeisterung bei Royal-Fans aus.

Getty Images Prinzessin Kate im September 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Donald Trump im September 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Donald Trump, September 2025