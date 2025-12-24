Vor Mord: Polizei wurde oft zu Rob Reiners Haus gerufen

Erschütternde Enthüllung aus Los Angeles: Vor dem gewaltsamen Tod von Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner soll die Polizei über Jahre immer wieder zu dem Anwesen des Paares in Brentwood gerufen worden sein. Das berichtet die Daily Mail unter Berufung auf Einsätze der Behörde, die sich demnach "mindestens sechs Mal" über ein Jahrzehnt erstreckt haben – darunter 2013, 2014, 2017 und zweimal 2019. Am 14. Dezember entdeckten Einsatzkräfte Rob, 78, und Michele, 70, tot mit offensichtlichen Stichverletzungen in ihrem Haus. Kurz darauf wurde ihr Sohn Nick Reiner (32) festgenommen und wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt.

Daily Mail nennt als Gründe der früheren "Service Calls" unter anderem "mutmaßliche familiäre Gewalt" sowie "Wohlergehen- und psychische Gesundheitschecks". Das LAPD bestätigte nach dem Fund der Leichen bei einer Pressekonferenz durch Vize-Polizeichef Alan S. Hamilton, dass beide mit "offensichtlichen Stichwunden" aufgefunden wurden. Ein Sprecher der Familie hatte zuvor in einem Statement an Variety erklärt: "Es ist mit tiefem Schmerz, dass wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt geben. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten um Privatsphäre in dieser unvorstellbar schweren Zeit." Laut Us Weekly wurde Nick am 15. Dezember in Gewahrsam genommen und offiziell in zwei Fällen wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Ihm drohen lebenslange Haft ohne Bewährung oder die Todesstrafe.

Rob und Michele hatten in der Vergangenheit offen über Nicks Drogenprobleme gesprochen und wie sehr diese die Familie belasteten. In einem gemeinsamen Interview bei Access Hollywood im Jahr 2016, anlässlich des Films "Being Charlie", sagte Rob: "Er [Nick] hat vieles davon durchlebt", während Nick erklärte, der Film basiere auf "meinen eigenen Erfahrungen und auch auf dem, was ich bei anderen gesehen habe". Rob ergänzte selbstkritisch: "Der Vater-Charakter … wusste nicht, was er tun sollte, also hörte er auf jeden mit Schreibtisch und Diplom. … Hätte ich mehr auf mein Bauchgefühl gehört, wäre ich bei Nick besser gewesen." Freunde beschrieben die Familie über die Jahre als eng verbunden; die Regisseur-Ikone und die Produzentin traten selten ohne einander auf und betonten in Interviews, wie wichtig ihnen ihre Kinder und ihr Zuhause als Rückzugsort waren.

Getty Images Rob Reiner bei der "Shock and Awe"-Premiere in Kalifornien

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

