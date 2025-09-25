Das ist der Cast der neuen "Das große Promi-Büßen"-Staffel

Das große Promi-Büßen geht in eine neue Runde. Aber wem wird Gastgeberin Olivia Jones (55) diesmal auf den Zahn fühlen? Das gibt Joyn jetzt offiziell bekannt. Am 23. Oktober geht es los und mit dabei ist unter anderem Serkan Yavuz (32) – ein Name, über den sich viele Fans der Show nach seinem riesigen Fremdgehskandal sicher freuen. Mit einziehen wird eine Kandidatin, die Serkan bereits allzu gut kennenlernte: Emma Fernlund (24). Die beiden nahmen bereits zusammen an The Power teil. "Wenn jemand meine Persönlichkeit angreift, da bin ich sofort in Abwehrhaltung", betont Emma schon mal vorab. Zum weiteren Cast gehört zudem Rafi Rachek (35). Der Partner von Sam Dylan (34) fiel in der Vergangenheit vor allem mit seinen Eskapaden in Shows wie Das Sommerhaus der Stars auf. Dafür will er jetzt geradestehen: "Ich bin beim großen Promi-Büßen, weil ich in einigen TV-Formaten ein bisschen eskaliert bin."

Ebenfalls auf die Büßerbank begeben sich Edith Stehfest und Jörg Dahlmann (66). Die Musikerin und der unehrenhaft entlassene Fußballkommentator kennen sich aus dem diesjährigen Dschungelcamp und wurden dort nicht unbedingt Freunde. Vielleicht können sie ihren Zoff im Büßer-Camp beilegen. Ex-GNTM-Model Linda Braunberger (24) will ebenfalls Wiedergutmachung leisten, erklärt aber auch schon vor Beginn, dass mit ihr nicht immer gut Kirschen essen ist. Fast genauso viel Temperament hat wohl auch Partymaus und Reality Shore-Bekanntheit Bellydah Venosta und Reality-Küken Vanessa Brahimi. Für Vanessa ist es erst das zweite Format: Sie wurde durch die erste Staffel Das Sommerhaus der Normalos bekannt und eckte dort gewaltig an. Letzter im Bunde ist Diogo Sangre (30).

In nur wenigen Wochen geht es auch schon los mit der vierten Staffel. Und dieses Mal gibt es eine entscheidende Änderung in den Spielregeln: Während die Teilnehmer eigentlich in Challenges um ihren Verbleib im Camp kämpfen mussten, liegen ihre Chancen auf den Sieg zum ersten Mal in den Händen der Zuschauer. Denn am Ende entscheiden sie allein, wer am meisten Reue zeigt und "Das große Promi-Büßen" gewinnt. Dafür können sie in der Joyn-App für ihren Favoriten abstimmen. Das wussten die Kandidaten vorab aber nicht – wie sie darauf reagieren und ob es dadurch weniger Streit im Camp gibt, sehen die Fans dann im Oktober.

Joyn/Nikola Milatovic "Das große Promi-Büßen" 2025

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024

Instagram / rafirachek Rafi Rachek im Januar 2025