Bei Comeback: Jimmy Kimmel spricht über Raabs TV-Angebot

Jimmy Kimmel (57) feierte in der Nacht des 23. September sein großes Comeback im US-Fernsehen und überraschte das Publikum mit einer unerwarteten Erwähnung von Stefan Raab (58). Der deutsche Showmaster hatte dem Late-Night-Moderator während seiner eigenen Sendung humorvoll ein Jobangebot unterbreitet und dazu aufgefordert: "Schreib mir 'ne Nachricht!" Jimmy, dessen Show kürzlich aufgrund politischer Kontroversen abgesetzt wurde, reagierte bei "Jimmy Kimmel Live!" nun mit einem Augenzwinkern und sagte: "Dieses Land ist so autoritär geworden, dass mir ein deutscher Moderator einen Job angeboten hat. Stell dir das vor: Die Deutschen sagen, komm her!"

Sein Auftritt wurde jedoch nicht nur von Humor geprägt. Jimmy Kimmel nutzte die Gelegenheit, um in ernsten Tönen die politischen Zustände in den USA zu kritisieren. Aufgrund seiner Äußerungen über die mutmaßliche politische Instrumentalisierung eines Attentats wurde ihm vorübergehend seine Sendung entzogen – ein Vorgehen, das er scharf verurteilte. "Wenn wir keine freie Rede haben, dann haben wir kein freies Land", betonte er und richtete deutliche Worte an Präsident Donald Trump (79), dessen Einfluss er verdächtigt, zu seiner Absetzung beigetragen zu haben.

Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform meldete sich der kritisierte US-Präsident bereits zu Jimmys TV-Rückkehr zu Wort und kritisierte diese scharf. "Ich kann nicht glauben, dass 'ABC' Fake News Jimmy Kimmel seinen Job zurückgegeben hat. Dem Weißen Haus wurde von 'ABC' gesagt, dass seine Show abgesetzt sei", erklärte Donald voller Empörung. Nach dieser Ansage wirkt es so, als sei Jimmy vor einer erneuten Absetzung seiner Show nicht sicher.

Getty Images Jimmy Kimmel, August 2025

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025

Getty Images Donald Trump, August 2025