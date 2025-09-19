Stefan Raab überrascht Jimmy Kimmel mit Live-TV-Angebot

Stefan Raab (58) scheint derzeit in seinem neuen TV-Format "Die Stefan Raab Show" auf RTL keinerlei Grenzen zu kennen – weder inhaltlich noch sprachlich. In seiner jüngsten Ausgabe richtete der Kultmoderator eine überraschende Einladung an niemand Geringeren als den US-Entertainer Jimmy Kimmel (57) und sorgte damit direkt für ordentlich Gesprächsstoff. Stefan bot Kimmel an, seine Show zu übernehmen und setzte dem Ganzen mit den Worten "Ich biete Ihnen mein Gehalt an" die Krone auf. Diese Aussage ließ nicht nur Fans des Moderators aufhorchen, sondern entfachte auch hitzige Diskussionen in den sozialen Medien.

Der Hintergrund für diese überraschende Offerte liegt in Jimmy Kimmels Karriere: Seine US-Show wurde aufgrund kritischer Äußerungen zur politischen Lage in den Vereinigten Staaten vorübergehend auf Eis gelegt. Stefan Raabs Vorschlag schien dabei nicht ganz ernst gemeint, wie ein humorvoll vorbereiteter Show-Teaser andeutete. In derselben Sendung feierte der Comedian zudem den EM-Triumph der deutschen Basketballnationalmannschaft und ließ die Show kurzfristig von Basketballstar Dennis Schröder moderieren – ergänzt von einem bunten Rahmenprogramm mit Cheerleadern und altbekannten Raab-Gags. Ein gelungener Abend für die Zuschauer, die sich am Ende dennoch vor allem über die Anspielungen an Kimmel echauffierten oder begeisterten.

Die Irritation der Fans kommt nicht von ungefähr: Erst kürzlich sorgte Stefan Raab mit seiner Vorliebe für provokative Showkonzepte für eine ganz andere Art von Aufruhr. In einer früheren Sendung präsentierte er eine völlig freizügige Darbietung mit einem Penis-Puppenspieler, was bei manchen Zuschauern für Fassungslosigkeit sorgte. Seit seinem Comeback zeigt der Moderator, dass er weiterhin voll auf Provokation setzt, dabei aber nie den Humor und die Selbstironie verliert, die ihn einst zum beliebten Showmaster in Deutschland gemacht haben. Ob Jimmy Kimmel sich auf das ungewöhnliche Angebot einlassen wird, steht allerdings weiterhin in den Sternen.

RTL / Raab Entertainment / Bene Müller "Die Stefan Raab Show", 2025

Getty Images Jimmy Kimmel bei der Moderation der Oscars 2024

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025

