Starttermin für deutschen "Euphoria"-Ableger ist bekannt

Die beliebte US-Serie Euphoria erhält einen deutschen Ableger mit dem Titel "Euphorie", der am 2. Oktober 2025 auf RTL+ erscheinen wird. Im Mittelpunkt der Serie steht die junge Mila, gespielt von Derya Akyol, deren dramatische Rückkehr ins schulische Leben nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie thematisiert wird. Dort wird Mila nach einem Suizidversuch und der Veröffentlichung eines Sexvideos mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, wie Moviepilot berichtet.

Die Serie wird in Gelsenkirchen spielen, obwohl die Dreharbeiten hauptsächlich in der Umgebung von Köln stattgefunden haben. Produziert wurde "Euphorie" von dem renommierten Michael Souvignier, der unter anderem durch "Lieber Thomas" und "Oktoberfest 1900" bekannt ist. Die acht Folgen der ersten Staffel werden auf einmal veröffentlicht, was Serienfans besonders freuen dürfte, die es lieben, ganze Staffeln in einem Rutsch zu schauen. Ob die Serie eine Fortsetzung bekommt, ist bisher nicht bekannt.

Die Vorlage für die Serie bildete die israelische Originalversion von "Euphoria", die bereits mit Zendaya (29) in den USA adaptiert wurde. Der bewegende Trailer, der bereits veröffentlicht wurde, ließ die Vorfreude bei den Fans steigen. Im Fokus stehen Themen wie psychische Gesundheit und der gefährliche Umgang mit Drogen. Dieses intensive Drama, das sich an jugendliche und erwachsene Zuschauer gleichermaßen richtet, ist inspiriert von internationalen Erfolgen und verspricht, auch hierzulande große Wellen zu schlagen.

RTL / Zeitsprung / Nirén Mahajan Drehstartfoto von "Euphorie"

Instagram / thederyaakyol Derya Akyol am Set von "Euphorie", 2024

Imago Zendaya Coleman in "Euphoria"

