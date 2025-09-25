Herzogin Meghan erhält Angebot für eigene Radioshow in UK

Herzogin Meghan (44) hat eine überraschende Einladung aus Großbritannien erhalten: Der Radiosender MagicFM bot ihr an, ihr eigenes Programm zu moderieren. Dieses Angebot folgt einer bemerkenswerten Aussage, die Meghan während der zweiten Staffel ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" machte. Im Gespräch mit Tan France (42), bekannt aus der Sendung Queer Eye, erzählte die ehemalige Schauspielerin, dass sie britische Radiosender vermisst, insbesondere MagicFM. "Was ich am meisten an Großbritannien vermisse? Die Radiosender, Magic", gestand Meghan. Der Kommentar sorgte nicht nur bei Tan für Erheiterung, der die Station humorvoll als "Oma-Sender" bezeichnete, sondern zog auch die Aufmerksamkeit von MagicFM auf sich.

Paul Sylvester, Content Director von MagicFM sowie Absolute Radio, reagierte prompt und lud Meghan ein, eine eigene Sendung zu moderieren. "Das Angebot steht: Wenn die Herzogin eine Show moderieren möchte, ist sie herzlich willkommen", sagte Sylvester während eines Events der Radio Centre. MagicFM ist dafür bekannt, prominente Persönlichkeiten wie Sänger Ronan Keating (48) oder Nicole Appleton (50) einzubinden. Begeisterte Fans der Herzogin äußerten in den sozialen Medien ihre Hoffnung, dass Meghan sich auf das Abenteuer einlassen könnte. Einige schlugen vor, dass sie sogar eine Musikstunde mit persönlicher Playlist gestalten könnte – eine Aufgabe, die Meghan offenbar Spaß machen würde.

Musik hat für die Herzogin ohnehin eine besondere Bedeutung, wie sie kürzlich auf Instagram verriet. Während der Dreharbeiten zu "With Love, Meghan" sorgte sie oft für die richtige Stimmung am Set, indem sie ihre Lieblingssongs abspielte. "Musik war ein Teil davon, wie wir die Energie hochgehalten haben", schrieb Meghan und teilte ihre persönliche Playlist mit ihren Followern. Die Idee, ihre Musikauswahl mit einem Radio-Publikum zu teilen, dürfte für Meghan eine interessante Möglichkeit sein, ihre kreative Seite auszuleben. Und vielleicht hören wir sie schon bald nicht nur auf Netflix, sondern auch live im britischen Radio.

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Netflix Tan France und Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan", 2025

Getty Images Herzogin Meghan, April 2025