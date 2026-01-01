Single? "Make Love, Fake Love"-Elena wirft zwei Männer raus

In der fünften Folge von Make Love, Fake Love geht es heiß her. Eine Riege Männer kämpft dort um das Herz von Elena Miras (33) – doch nicht jeder von ihnen ist aufrichtig. Einige haben eine Partnerin und versuchen, die Schweizerin hinters Licht zu führen, während Elena die Vergebenen enttarnen muss. Beim zweiten Showdown der Staffel wird nun ordentlich ausgesiebt: Die Reality-Bekanntheit lässt Fabian, Ferris und Alex B. wackeln. Letzterer macht es ihr leicht, als er sich wenige Minuten zuvor scheinbar verplappert. Sie wählt ihn raus und tatsächlich: Er hat eine Freundin, die ebenfalls Elena heißt. Die Reality-Bekanntheit ist überhaupt nicht begeistert von der Enthüllung. Sie schnauzt ihn an, weil er zuvor ihren Fokus auf seinen Mitkandidaten Alex Z. gelenkt hat: "Du hast Alex zunichtegemacht. Du hast Sche*ße über ihn erzählt, um deinen Arsch zu retten. Und das ist einfach ekelhaft."

Doch dabei bleibt es nicht. Die Moderatorin Sandra (26) kündigt an, dass sie Lust auf einen zweiten Exit hätte. Das lässt Elena sich nicht zweimal sagen. "Ich auch: Und heute wird es Fabian sein", kündigt sie selbstbewusst an und beweist damit ihre Menschenkenntnis. Denn auch Fabian ist nicht alleine in die Show gekommen: Zu ihm gehört Niklas, der zuvor in der Partner-Villa für gute Stimmung gesorgt hatte. Die beiden fallen sich in die Arme und freuen sich sichtlich, sich wiederzusehen. Und auch Elena hegt keinen Groll. Sie verabschiedet die beiden mit den Worten: "Vielen Dank für die tolle Zeit."

Dass neben Fabian auch Alex B. seine Koffer packen musste, kam für viele Zuschauer nicht überraschend. Schon am Ende der vorherigen Folge hatte er mit einem Versprecher für Wirbel in der Villa gesorgt. Als Sandra ihn damals fragte, ob er seine Freundin vermisse, antwortete er trocken: "Bis jetzt noch nicht, nein." Die Männer und auch die Schweizerin waren fassungslos – denn mit diesem Spruch hatte Alex gewissermaßen seine Tarnung fallen lassen. Patrick brachte es damals auf den Punkt: "Sandra hat ihn einfach entlarvt."

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

RTL / Jörn Strojny Alex B., "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2025

RTL Elena Miras und SelfieSandra bei "Make Love, Fake Love" 2025

