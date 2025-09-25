Obszöne Geste: Travis Kelce kassiert eine saftige Geldstrafe

Travis Kelce (35), der bekannte Football-Star und Spieler der Kansas City Chiefs, sorgte beim Spiel gegen die Philadelphia Eagles am 14. September für Aufregung. Im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, zeigte Kelce laut dem Magazin Kurier eine provokante Geste, die nach dem Spiel für Schlagzeilen sorgen sollte. Er deutete nach einem Pass auf seine Leistengegend, eine Aktion, die von den Verantwortlichen der National Football League (NFL) als "obszön" eingestuft wurde. Das Ergebnis: eine satte Strafe in Höhe von 14.491 US-Dollar (umgerechnet 12.300 Euro), wie US-Medien berichteten. Die Szene, die von Kameras eingefangen wurde und dem Kurier vorliegt, verbreitete sich rasend schnell im Internet und wurde zum viralen Hit.

Die NFL hat in dieser Saison zusätzliche Spieloffizielle darauf hingewiesen, bei unsportlichem Verhalten stärker durchzugreifen. Dies betrifft vor allem Verhöhnungen und provokante Gesten wie jene von Kelce. Der Footballer, dessen Vertreter sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert haben, kann gegen die Entscheidung jedoch noch Einspruch einlegen. Ob er diesen Schritt wagt, bleibt abzuwarten. Der Vorfall brachte Travis allerdings nicht nur Kritik ein, sondern schürte auch Diskussionen unter Fans und Experten, ob die Strafen der NFL in solchen Fällen angemessen sind.

Travis Kelce ist nicht nur auf dem Spielfeld bekannt, sondern zieht zudem durch seine prominente Beziehung zu Popsängerin Taylor Swift (35) das öffentliche Interesse auf sich. Die frisch verlobten Stars sind seit einiger Zeit das Gesprächsthema in den Medien. Solche Vorfälle bringen den eher locker und humorvoll wirkenden Kelce allerdings auch immer wieder in den Fokus der Diskussionen, sei es durch seinen sportlichen Ehrgeiz oder durch solche Aktionen wie die jüngste Geste. Fans des Chiefs-Spielers wissen, dass der Sportler dafür bekannt ist, mit seiner impulsiven und leidenschaftlichen Art für Unterhaltung auf dem Spielfeld zu sorgen.

Getty Images Travis Kelce, August 2025

Getty Images Travis Kelce, NFL-Spieler, August 2025

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift