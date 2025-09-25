Pleite: Start-up von Cathy Hummels muss Insolvenz anmelden

Bittere Nachricht für Cathy Hummels (37): Ihr Getränke-Startup Hye ist zahlungsunfähig und hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen, das die Moderatorin im Jahr 2021 gemeinsam mit dem ehemaligen Little-Lunch-Finanzchef Andre Klan gegründet hatte, war auf funktionale Getränke mit Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln spezialisiert. Trotz der finanziellen Unterstützung durch die Brauerei Warsteiner und der Verfügbarkeit in großen Supermarktketten wie Edeka, Rewe und Globus konnte sich die Marke am Markt nicht behaupten. Das Insolvenzverfahren wurde laut dem Register am 12. September eröffnet. Cathy äußerte sich gegenüber Bild enttäuscht zur Lage: "Ich besitze eine Firmenbeteiligung, aber die ist leider nichts wert, ohne Umsatz."

Cathy erklärte im Gespräch mit dem Magazin, dass sie seit Monaten auf ausstehende Zahlungen wartet, jedoch nicht mehr mit deren Erhalt rechnet. Die Zusammenarbeit mit den weiteren Unternehmensbeteiligten sei anfangs erfreulich gewesen, doch zuletzt habe sie keinen Einblick mehr in die Finanzen oder den Zustand des Unternehmens gehabt. Im vergangenen Jahr erlitt Hye bereits einen Rückschlag, als die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch Verstöße gegen die europäische Health-Claims-Verordnung anprangerte, was in einer Unterlassungserklärung resultierte.

Fernab des wirtschaftlichen Rückschlags steht die Moderatorin beruflich möglicherweise vor einer ganz anderen Herausforderung. Gerüchten zufolge könnte Cathy Teil der kommenden Staffel der erfolgreichen RTL-Show Die Verräter sein. Diese Reality-Show, die von Sonja Zietlow (57) moderiert wird, testet die Fähigkeiten der prominenten Teilnehmer in Lügen und Täuschungen. Während das endgültige Aus ihres Start-ups sicherlich ein herber Misserfolg ist, bliebe Cathy damit dennoch ein bekanntes Gesicht in der öffentlichen Wahrnehmung.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels , Moderatorin

Imago Cathy Hummels mit eigener Getränke-Marke Hye, Oktober 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin