So finden Fans neue "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin

Mit ihrer neuen Rolle als Gastgeberin bei Temptation Island V.I.P. hat Janin Ullmann (43) direkt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die erste Folge der neuen Staffel wurde ausgestrahlt, und die Zuschauer haben ihre anfängliche Begeisterung über die Neubesetzung in den sozialen Netzwerken zum Ausdruck gebracht. Kommentare wie "Janin ist wirklich ein absoluter Gewinn!" oder "Sie macht ihren Job richtig stark" häufen sich unter den Instagram-Beiträgen der Show. Einige Fans betonen besonders ihre Fähigkeit, neutral und empathisch zu moderieren. Das freie Sprechen und der Verzicht auf übermäßiges Ablesen von Moderationskarten werden ebenfalls gelobt. Doch nicht jede Stimme ist uneingeschränkt positiv, da manche die frühere Moderatorin Lola Weippert (29) noch immer vermissen.

Dass Janin die Erwartungen und Hoffnungen an ihren Moderationsstil zu erfüllen scheint, wird auch aus weiteren Kommentaren deutlich. Besonders hervorgehoben werden ihre natürliche Ausstrahlung, ihr souveränes Auftreten und die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen. Die anfängliche Neugier und Vorfreude vieler Zuschauer hat sich somit voll bewahrheitet. Dennoch gibt es Nostalgie für die bisherige Gastgeberin: So schrieb jemand, dass Lola auch gute Arbeit geleistet habe und ihre Abwesenheit spürbar sei. Damit wird deutlich, dass Janin zwar auf Begeisterung trifft, aber auch in große Fußstapfen treten musste.

Es war jedoch kein leichter Start für die charmante Moderatorin. Bereits in der ersten Nacht ihrer Zeit auf Kreta, wo die Staffel gedreht wurde, erlebte sie ein Erdbeben der Stärke 6,1, das laut ihren Schilderungen das gesamte Haus erzittern ließ. Zwischen den aufregenden Herausforderungen der Moderation und den unvorhergesehenen Ereignissen vor Ort bewies Janin, dass sie sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Ihr Engagement und ihre Professionalität haben ihr nicht nur Respekt, sondern auch die Sympathie eines breiten Publikums eingebracht. Fans dürfen gespannt sein, welche Wendungen die restliche Staffel bereithält – mit einer Gastgeberin, die bereits in der ersten Episode einen klaren Eindruck hinterlassen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Janin Ullmann, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Janin Ullmann, Moderatorin