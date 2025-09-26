Unerwartet: Diese zwei "Love Island VIP"-Paare trennen sich

Bei Love Island VIP wurde es in den neuen Folgen emotional: Gleich zwei Couples entschieden sich, getrennte Wege zu gehen. Nam Vo und Laura Maria Lettgen, alias Laura Blond, beendeten ihr Verhältnis nach hitzigen Gesprächen, in denen sich beide gegenseitig kritisierten. Während Nam seiner Partnerin vorwarf, "in alte Muster zu verfallen", fühlte sich Laura von ihm ignoriert. "Du schaffst es nicht, ein einziges Mal auf mich zuzugehen, irgendwie ein Gespräch zu suchen", beschwerte sie sich. "Ich finde das richtig frech, weil das gibt mir ein richtig schlechtes Gefühl gerade." Auch Josua Günther überraschte mit einer Trennung: Der Realitystar sah nach einem ersten Kuss mit Lisa Gaul plötzlich keine Zukunft für die Verbindung.

Seine Entscheidung erklärte er so: "Es war ein schöner Kuss, aber es hat nicht so geflasht, der Funke kam nicht so rüber." Im Gespräch mit Nam stellte er klar, dass für ihn der erste Kuss entscheidend sei, um festzustellen, ob es wirklich passt. Doch statt die Sache direkt anzusprechen, wich der Reality-TV-Star zunächst aus und täuschte in der Nacht zuvor Halsschmerzen vor, um Abstand zu schaffen. Erst am nächsten Tag fasste er den Mut, Lisa gegenüber ehrlich zu sein und die Beziehung zu beenden. Sein Fazit: "Was ich jetzt herausgefunden habe, ist einfach, dass es vielleicht doch nicht so gut matcht, wie man dachte."

Eine Kandidatin, die sich über die Trennung von Nam und Laura mit Sicherheit freut, dürfte Jennifer Iglesias (27) sein. Sie musste die Villa verlassen, nachdem diese ihr Nam bei der Paarungszeremonie wegschnappte. Die Influencerin reagierte alles andere als begeistert: "Damit haben sich meine Befürchtungen bestätigt. Für mich war sofort klar, dass es nicht um echte Gefühle ging, sondern um ihre Show", erklärte sie kürzlich gegenüber Promiflash. Für Jenny war die Entscheidung ihrer Mitstreiterin reine Taktik: "Sie wollte bewusst die Person wählen, mit der ich vercoupelt war, um für Schlagzeilen zu sorgen."

"Love Island VIP" – ab dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

RTL ZWEI Collage: "Love Island VIP"-Kandidaten Josua Günther und Lisa Gaul

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Kandidaten Nam Vo und Laura Lettgen bei der Zeremonie