Was steckt dahinter? Stefan Raab verwirrt mit Insta-Clips

Stefan Raab (58) hat seine Fangemeinde mit zwei kryptischen Posts in helle Aufregung versetzt. Ein Video mit schwarzem Bild, das lediglich seine charakteristische Lache zum Schluss enthielt, sorgte für zahlreiche Kommentare und Spekulationen auf Instagram. Kommentiert wurde das Video von dem Produzenten lediglich mit einem Punkt. Die Reaktionen seiner Follower reichen von bestätigender Begeisterung bis zu humorvollen Fragen, was der Zweck des mysteriösen Videos sei. Nur kurze Zeit später folgte ein weiterer Post: ein fast vollständig schwarzes Foto, das nur die Umrisse des Kölner Doms erahnen ließ und mit dem Titel ".182.012" versehen war.

Diese geheimnisvollen Nachrichten haben unter Stefan Raabs Fans eine Welle von Fantasien und Theorien ausgelöst. Einige rätseln über den Zusammenhang der geposteten Zahl und vermuten, dass sie Buchstaben im Alphabet entsprechen könnte, was auf das Wort "RTL" hinweisen würde. Andere spekulieren darüber, dass es sich bei den Zahlen um Koordinaten handeln könnte. Für einige Follower ist klar, dass der Unterhaltungskünstler mit seinen neuen Aktivitäten ein Comeback vorbereiten könnte, besonders da sie sich sehnlichst Veranstaltungen wie die berühmte "Stock Car Crash Challenge" zurückwünschen.

Vor Kurzem hatte die Ankündigung einer gemeinsamen Quizshow von Stefan und Elton (54) schon für mächtig Wirbel gesorgt. Unter dem Titel "Die Unzerquizbaren" planten die beiden, als unschlagbares Team den Samstagabend auf RTL zu erobern. Die musikalische Begleitung durch die Heavytones und die Moderation von Laura Wontorra (36) rundeten das Konzept ab. Besonders aufregend: In vier Spielrunden sollten die Kandidaten nicht nur gegeneinander antreten, sondern gleichzeitig auch versuchen, das eingespielte Duo zu schlagen und ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro zu gewinnen. Einige vermuteten in Stefans aktuellen Social-Media-Andeutungen bereits Hinweise auf besondere Highlights oder Überraschungen, die im Zusammenhang mit "Die Unzerquizbaren" stehen könnten.

Getty Images Stefan Raab, TV-Moderator

Imago Stefan Raab bei der Weltpremiere zu "Das Kanu des Manitu"

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton und Stefan Raab in "Du gewinnst hier nicht die Million", Februar 2025

Getty Images Stefan Raab, Entertainer

