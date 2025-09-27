Diese Männer haben Bill Kaulitz schon den Kopf verdreht

Bill Kaulitz (36), der extravagante Sänger von Tokio Hotel, sorgt nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen. Jüngst berichtete Reality-Star Jannik Kontalis (29), dass er und Bill sich bei einer feuchtfröhlichen Wiesn-Begegnung leidenschaftlich geküsst hätten – ein Moment, über den die Fans bereits wild spekulieren. Doch Jannik ist nicht der einzige Mann, der die Aufmerksamkeit des Sängers geweckt hat: Auch Ballermann-Star Marc Eggers (38) spielte eine wichtige Rolle in Bills Leben, bevor die Beziehung Ende 2024 zerbrach. Ein gebrochenes Herz räumte Bill sogar in seinem eigenen Podcast ein.

Doch nicht jede Begegnung endete im Herzschmerz. Mit Schauspieler Timmi Trinks (31) teilte Bill 2024 zur Feier des Christopher Street Day in Köln einen intensiven Kuss, doch mehr als eine flüchtige Flirterei wurde daraus nicht. Und dann gibt es noch Timur Ülker (36), bekannt aus GZSZ: Über ihre angeblichen Romanzen wurde jahrelang gemunkelt, aber Timur, der glücklich mit seiner Partnerin liiert ist, stellte klar, dass zwischen ihnen nur Freundschaft und gemeinsames Lachen existierten. Dies bestätigte er zuletzt erneut in einem Interview mit RTL.

Trotz der immer wieder kursierenden Gerüchte und kurzen Romanzen scheint Bill seine große Liebe noch nicht gefunden zu haben. In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" und der Netflix-Dokumentation "Kaulitz und Kaulitz" über ihn und seinen Bruder Tom spricht der Sänger immer wieder offen über seinen Wunsch nach einem festen Partner an seiner Seite. Doch mit seinem turbulenten Leben zwischen Musik und Mode ist dies keine leichte Suche. Fans hoffen weiterhin, dass der Sänger bald jemanden findet, der seinen wilden Lebensstil teilt und ihn wahrhaft glücklich macht.

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Timmi Trinks, Schauspieler