Ex-GNTM-Boy Linus Weber spricht offen über seine Legasthenie

Linus Weber, bekannt durch seine Teilnahme bei Germany's Next Topmodel, hat in einem Promiflash-Interview offen über seine Legasthenie gesprochen. Bereits zu Beginn des Jahres hatte der Reality-TV-Star seine Diagnose öffentlich gemacht und erklärt, dass die Lese-Rechtschreibstörung für ihn und sein Umfeld nie ein Geheimnis war. "Dass ich Legasthenie hab, ist ja eigentlich schon immer so gewesen. Für mich und Freunde war es deswegen eigentlich immer öffentlich", sagte Linus. Doch sein Weg an die Öffentlichkeit hatte einen besonderen Grund: "Ich habe dann nur gemerkt, dass das auch [anderen betroffenen] Leuten helfen kann. Und da dachte ich mir: 'Ja, kann ich gerne darüber sprechen.'"

Mittlerweile hat Linus beschlossen, sich noch intensiver mit dem Thema zu befassen und plant weitere Projekte, um aufzuklären. "Es kommt auch bald wieder mehr. Ich hab das noch ein bisschen anders aufbereitet, weil ich gemerkt habe, es gibt immer noch ganz schön viele Fragen", verriet er im Interview. Er wolle dazu beitragen, dass Kinder und Erwachsene, die mit der Diagnose leben, Unterstützung erfahren. Die Reaktionen auf sein Engagement seien bisher fast ausschließlich positiv. "Ehrlich gesagt, habe ich wenig negatives Feedback bekommen", berichtete er und erklärte mit einem Augenzwinkern: "Den Rest kann ich vielleicht auch nicht lesen."

Seit seinem Durchbruch bei "Germany's Next Topmodel" hat sich bei Linus beruflich vieles zum Positiven entwickelt. Doch privat hat er sein Glück noch nicht gefunden. In einem Promiflash-Interview im Juni dieses Jahres scherzte das Model: "Ich bin immer noch Single. Also wer mag, meldet sich gerne." Bereits damals gab Linus einen Einblick, worauf es ihm bei einer Partnerin ankommt. "Ich mag es, wenn jemand nicht nur hinterherdackelt, sondern auch einen eigenen Kopf hat", erklärte er. Beim Aussehen gehe es ihm vor allem um eine sportliche Ausstrahlung, aber noch wichtiger sei die Chemie. Bis die Richtige an seiner Seite ist, genießt der einstige GNTM-Finalist das Leben und seinen Erfolg – und bleibt dabei ganz er selbst.

