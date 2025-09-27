Mama June bangt nach Unfall um ihre Tochter Honey Boo Boo

Social-Media-Star Honey Boo Boo (20), mit bürgerlichem Namen Alana Thompson, wurde Opfer eines schweren Autounfalls vor ihrem Haus in Colorado. Am Freitagnachmittag ereignete sich der Zwischenfall, als ein 23-jähriger Autofahrer ihr Fahrzeug auf der Fahrerseite rammte. Der junge Mann räumte später ein, mit 64 km/h unterwegs gewesen zu sein. Trotz des heftigen Aufpralls hatte die Influencerin laut TMZ Glück im Unglück: Sie wurde im Krankenhaus behandelt und durfte anschließend nach Hause zurückkehren, wo sie sich nun von ihren Verletzungen erholt.

Ihre Mutter, June Shannon (46), die vielen auf Social Media als "Mama June" bekannt ist, reiste umgehend nach Colorado, um ihrer Tochter beizustehen. Sie sei "dankbar", dass der Unfall nicht schlimmer ausgegangen ist, denn wenn sie ein paar Sekunden später losgefahren wäre, "wäre es ein ganz anderer Besuch gewesen", erklärte ihre Mutter dem Magazin. Zu Alanas Leidwesen musste sie wegen des Unfalls jedoch ihren ersten Tag im Rahmen eines Praktikums für ihr Pflegeprogramm absagen – eine Enttäuschung, die ihr schwer im Magen lag.

Ihre Mutter erinnerte die 20-Jährige daran, wie wichtig es ist, sich nach einem Unfall die nötige Zeit zur Genesung zu nehmen. Sie verwies auf ihre ältere Tochter Lauryn Shannon, genannt Pumpkin, die nach einem ähnlichen Unfall vor Jahren zunächst keine Beschwerden verspürte, später jedoch mit einer traumatischen Hirnverletzung diagnostiziert wurde. June appellierte an Alana, nicht zu schnell wieder in den Alltag einzusteigen. Für ihre Tochter steht derzeit vor allem eines im Vordergrund: Ruhe und Erholung.

Getty Images Honey Boo Boo und Mama June bei der Premiere von "Marriage Boot Camp" in Los Angeles, 2015

Getty Images Honey Boo Boo, amerikanische Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images June Shannon, Honey Boo Boo und Lauryn Shannon mit Baby Ella Grace