Prinz Harry widerspricht Berichten über Treffen mit Charles

Prinz Harry (41) hat kürzlich seinen Vater, König Charles (76), zum ersten Mal nach über anderthalb Jahren wieder persönlich getroffen. Die beiden Royals verbrachten 54 Minuten beim gemeinsamen Tee im Clarence House und sorgten damit für viele Spekulationen über eine mögliche Annäherung. Während das Treffen zunächst als positiver Schritt gefeiert wurde, kursierten bald Berichte über Spannungen und plötzliche Kritik an der scheinbar formalen Atmosphäre des Gesprächs. Um den Gerüchten entgegenzutreten, ließ Harry über einen Sprecher ein klares Statement veröffentlichen, in dem er betonte, dass die Berichte über den Ton und die Inhalte des Treffens "kategorisch falsch" seien.

Der Sprecher des Herzogs von Sussex erklärte laut Hello! weiter, dass die ihm zugeschriebenen Zitate reine Erfindung seien und vermutlich von Quellen stammten, die eine Versöhnung zwischen Vater und Sohn behindern wollen. Zudem bestätigte er Details über die einzige Geste, die während des Treffens stattfand: Es wurde ein gerahmtes Foto übergeben, das jedoch nicht Harry und Meghan zeigt. "Wir hätten es bevorzugt, diese Details privat zu halten", hieß es, doch aus Gründen der Klarheit wollte man diese Information öffentlich teilen. Buckingham Palace selbst hatte nur bestätigt, dass das Treffen stattgefunden habe, ohne weitere Einzelheiten preiszugeben.

Das Wiedersehen mit seinem Vater war für Harry ein bedeutsamer Moment, der offenbar lange in Planung war. Doch Charles war nicht das einzige Mitglied des Königshauses, dem Harry bei seinem London-Aufenthalt einen Besuch abstattete. Wie der Podcast "A Right Royal Podcast" berichtete, soll der Herzog von Sussex außerdem dem Herzog von Kent persönlich seine Aufwartung gemacht und sein Beileid ausgesprochen haben. Die Ehefrau des Herzogs, die Herzogin von Kent, war Anfang September verstorben. Harry hatte die Beerdigung verpasst und nutzte nun offenbar die Reise, um diesen privaten Moment nachzuholen.

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, September 2022

Getty Images Der Herzog von Kent, September 2025